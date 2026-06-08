Trani Pozzo Piano
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Trani zona Pozzopiano, la nuova piazza è già nel mirino dei vandali: pali divelti

L'indignazione dei residenti per il danneggiamento degli arredi urbani nella zona residenziale

lunedì 8 giugno 2026 7.19
Non c'è pace per le aree pubbliche della città, troppo spesso lasciate alla mercé di incivili e vandali. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato nella nuova piazza situata nel quartiere Pozzopiano, un'opera inaugurata da pochissimo tempo e già sfregiata dall'incuria o, peggio, da un'azione deliberata di danneggiamento.

Come mostra chiaramente l'immagine scattata da alcuni residenti della zona, i piccoli pali dissuasori installati a protezione dell'area pedonale e della pista ciclabile azzurra sono stati brutalmente divelti. Uno dei paletti metallici è stato completamente abbattuto, piegato al suolo verso la carreggiata, mentre il secondo è visibilmente inclinato e instabile, sollevato dalla sua base di fissaggio sull'asfalto. L'episodio ha immediatamente scatenato la rabbia e l'indignazione degli abitanti del quartiere Pozzopiano, che da tempo chiedevano spazi verdi e piazze sicure per bambini e famiglie.

I cittadini ora chiedono a gran voce l'intervento dell'Amministrazione comunale sia per il rapido ripristino dei dissuasori – che garantiscono la sicurezza dei pedoni vietando l'accesso ai veicoli a motore – sia per l'installazione di telecamere di videosorveglianza, considerate ormai l'unico deterrente efficace contro la microcriminalità e la sosta selvaggia.
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