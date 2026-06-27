Rifiuti illeciti
Rifiuti illeciti

Persino una vasca da bagno tra i rifiuti abbandonati: degrado in Strada Vicinale Moschetto

Nei pressi di Villa Carcano l'ennesimo episodio di abbandono illecito

sabato 27 giugno 2026 13.06
Una vera e propria discarica a cielo aperto è quella che si presenta in Strada Vicinale Moschetto, nei pressi di Villa Carcano, dove l'ennesimo episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti testimonia un preoccupante livello di inciviltà.

Tra i materiali lasciati sul ciglio della strada spicca persino una vasca da bagno, insieme a mobili, ingombranti e altri rifiuti di vario genere. Una scena che deturpa il paesaggio e rappresenta un danno per l'ambiente, oltre a offrire un'immagine di degrado del territorio.

L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti, una pratica che continua a ripetersi nonostante i controlli e la presenza di servizi dedicati allo smaltimento degli ingombranti.

I residenti chiedono un rapido intervento di bonifica dell'area e maggiori controlli affinché simili episodi non continuino a ripetersi.
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