Persino una vasca da bagno tra i rifiuti abbandonati: degrado in Strada Vicinale Moschetto

Una vera e propria discarica a cielo aperto è quella che si presenta in Strada Vicinale Moschetto, nei pressi di Villa Carcano, dove l'ennesimo episodio di abbandono indiscriminato di rifiuti testimonia un preoccupante livello di inciviltà.Tra i materiali lasciati sul ciglio della strada spicca persino una vasca da bagno, insieme a mobili, ingombranti e altri rifiuti di vario genere. Una scena che deturpa il paesaggio e rappresenta un danno per l'ambiente, oltre a offrire un'immagine di degrado del territorio.L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti, una pratica che continua a ripetersi nonostante i controlli e la presenza di servizi dedicati allo smaltimento degli ingombranti.I residenti chiedono un rapido intervento di bonifica dell'area e maggiori controlli affinché simili episodi non continuino a ripetersi.