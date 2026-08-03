Schiuma alle Conche
Schiuma alle Conche

Schiuma e miasmi in Zona Conche: il mare negato e l'appello inascoltato dei cittadini

Il sospetto di scarichi abusivi e il silenzio delle istituzioni

lunedì 3 agosto 2026 10.53
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore, Dottor Giuseppe Roberto, a nome dei cittadini e i bagnanti della zona Conche.
C'è una delle zone naturalisticamente più importanti e suggestive della costa tranese che, puntualmente ogni estate, si trasforma nel teatro di un inaccettabile scempio ambientale. Parliamo della Zona Conche, dove il mare cristallino viene quotidianamente deturpato da un fenomeno tanto regolare quanto disgustoso: una coltre di schiuma persistente e maleodorante che compare inesorabilmente tra le 11:00 e le 15:00 circa.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti (come testimoniano le foto allegate alla redazione): un mare che all'improvviso diventa non balneabile, costringendo i bagnanti, e soprattutto i bambini, a uscire frettolosamente dall'acqua, abbandonando la costa con un profondo senso di disgusto e frustrazione.
Non si tratta di un episodio isolato, ma di una triste routine che si ripete esclusivamente durante l'alta stagione. Proprio questa stagionalità, unita alla regolarità degli orari, alimenta un dubbio più che lecito tra i residenti e i bagnanti: il fenomeno potrebbe essere causato da scarichi fognari abusivi provenienti dalle ville circostanti. Queste abitazioni, vissute prevalentemente proprio nei mesi estivi, potrebbero sversare i propri reflui direttamente nel terreno. In questa specifica area, infatti, la falda acquifera scorre a pochissimi metri di profondità e l'acqua riaffiora in superficie, insinuandosi tra gli scogli, esattamente nei numerosi punti in cui si concentra la schiuma maleodorante.
L'aspetto più sconcertante di questa vicenda è l'assoluta immobilità delle istituzioni. Nel corso degli ultimi anni, i cittadini hanno inoltrato numerevoli e dettagliate segnalazioni – corredate da materiale fotografico – ad AMIU, Comune di Trani e Guardia Costiera.
L'esito? Nessun controllo, nessun intervento, nessuna bonifica.
Oggi la domanda che rivolgiamo, stanchi e indignati, attraverso le pagine di Traniviva è una sola: a chi ancora dobbiamo rivolgerci perché sia presa un'iniziativa concreta? Urge un controllo immediato e a tappeto degli scarichi delle ville in questa zona per mettere fine a questo disastro. I cittadini e i turisti di Trani non meritano di essere cacciati dal proprio mare.
Schiuma alle Conche
Schiuma alle Conche
Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore
3 agosto 2026 Bollino rosso in Puglia, scatta l'allerta per l'ondata di calore
Pinuccio arriva a Barletta: il 10 agosto uno spettacolo per la Notte di San Lorenzo
3 agosto 2026 Pinuccio arriva a Barletta: il 10 agosto uno spettacolo per la Notte di San Lorenzo
Trasforma i sassi in opere d'arte sulla spiaggia del Macello
3 agosto 2026 Trasforma i sassi in opere d'arte sulla spiaggia del Macello
Festa patronale a Trani, oggi il rientro di San Nicola al Santuario di Colonna
3 agosto 2026 Festa patronale a Trani, oggi il rientro di San Nicola al Santuario di Colonna
Alessandro Siani arriva a Trani con lo spettacolo «Fake News»
3 agosto 2026 Alessandro Siani arriva a Trani con lo spettacolo «Fake News»
Gasolio, nuovi rincari: la Puglia tra le regioni con i prezzi più alti d'Italia
3 agosto 2026 Gasolio, nuovi rincari: la Puglia tra le regioni con i prezzi più alti d'Italia
Rilascio dei passaporti con Poste Italiane: oltre 256 mila le richieste gestite
3 agosto 2026 Rilascio dei passaporti con Poste Italiane: oltre 256 mila le richieste gestite
Festa patronale a Trani, oggi la giornata solenne dei festeggiamenti
2 agosto 2026 Festa patronale a Trani, oggi la giornata solenne dei festeggiamenti
Qualità dell’aria, dalla Regione Puglia oltre 2,6 milioni di euro per potenziare la rete di monitoraggio
2 agosto 2026 Qualità dell’aria, dalla Regione Puglia oltre 2,6 milioni di euro per potenziare la rete di monitoraggio
Spesa farmaceutica, in Puglia arriva il "warning " che taglia il costo dei medicinali
2 agosto 2026 Spesa farmaceutica, in Puglia arriva il "warning" che taglia il costo dei medicinali
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.