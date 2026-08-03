Trasforma i sassi in opere d'arte sulla spiaggia del Macello

C'è un angolo della spiaggia del "Macello" dove l'arte prende forma in modo spontaneo, tra il rumore delle onde e lo scenario unico della Cattedrale e del Castello Svevo. È qui che una pittrice tranese dedica il proprio tempo a trasformare semplici pietre in piccole opere d'arte, dipinte con pazienza, creatività e grande sensibilità.Un'attività nata per passione, senza alcuna ricerca di notorietà, ma che nel tempo ha attirato l'attenzione di cittadini e visitatori. I suoi lavori, realizzati direttamente sul litorale, valorizzano un luogo simbolo della città e raccontano, attraverso colori e dettagli, il legame con il territorio.Il valore artistico e umano di questa iniziativa non è passato inosservato. L'Associazione Artistica Lacarvella sta infatti valutando il conferimento di un riconoscimento alla pittrice, come segno di apprezzamento per l'impegno, la sensibilità e il contributo offerto alla promozione della bellezza di Trani.L'eventuale premio rappresenterebbe non solo un omaggio al suo talento, ma anche un messaggio rivolto a tutta la comunità: valorizzare chi, con gesti semplici e autentici, contribuisce ad arricchire il patrimonio culturale e artistico della città.Una storia che dimostra come l'arte possa nascere dai luoghi più semplici e diventare un simbolo di identità e condivisione, lasciando un segno nel cuore di chi la incontra.