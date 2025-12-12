Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità

Ultimi appuntamenti dell'anno per la sede Archeoclub di Trani "Antonio Piccinni", che propone un ricco programma di iniziative culturali indipendenti. Il 17 e 18 dicembre si terranno due laboratori condotti dalla prof.ssa Nicoletta Minutilli, docente di Design della ceramica, dedicati alle molteplici declinazioni di questa antica arte e accomunati, per l'occasione, dal tema del Giubileo.



A latere delle attività laboratoriali saranno allestite tre mostre di particolare pregio, realizzate in collaborazione con il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi" di Corato e con l'Accademia di Belle Arti di Foggia. Le esposizioni, visitabili dal 17 al 21 dicembre presso il Palazzo delle Arti Beltrani, saranno corredate da sottotitoli in scrittura Braille, rendendo l'esperienza accessibile a un pubblico ancora più ampio.



Il 21 dicembre è previsto l'evento conclusivo: la presentazione del volume di Anna Maria Minutilli, presidente della sede locale Archeoclub e docente presso l'Università di Girona, che dialogherà con Ruggero D'Oronzo. Ad aprire l'incontro sarà Francesco Calò, il quale offrirà anche una riflessione su un mirabile affresco conservato nella nostra cattedrale.



Insieme ai due stimati storici dell'arte proporremo un excursus capace di guidare il pubblico nella comprensione dei fenomeni che attraversano il nostro presente, ripercorrendo il cammino simbolico che dalla Natività conduce alla figura del Cristo Pantokrator.



A impreziosire l'iniziativa contribuiranno le esecuzioni musicali dell'Associazione culturale musicale "Domenico Sarro" di Trani. Evento del 21 dicembre gratuito fino ad esaurimento posti.