Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella
L'iniziativa in occasione del 25esimo anniversario dell'associazione
Trani - sabato 20 settembre 2025 13.54
Ieri sera, venerdì 19 settembre, l'Associazione Lacarvella ha ospitato un evento culturale di grande successo, con la presentazione del libro "Non volevo scrivere di me" di Guido Croci e l'esposizione di opere d'arte di Fonte De Tullio.
Il pubblico ha risposto con entusiasmo, partecipando numerosi alla serata e dimostrando grande interesse per le opere presentate. La presentazione del libro ha offerto un'opportunità unica di scoprire la passione dell'autore per la letteratura e la sua ricerca di legare la biografia individuale alla biografia collettiva.
