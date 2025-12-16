Ricarda Guantario inaugura a Trani la sua nuova mostra

Sarà inaugurata domenica 21 dicembre 2025, alle 19:30, la nuova mostra dedicata all'artista Ricarda Guantario, ospitata negli spazi espositivi di Via Mausoleo 25 e promossa dall'Associazione Artistica Culturale Nazionale Lacarvella. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Trani, dalla Provincia Barletta-Andria-Trani e dalle Divine del Sud, arricchisce il programma culturale cittadino in vista delle festività natalizie.L'esposizione presenta una selezione di opere che testimoniano la continua ricerca espressiva di Ricarda Guantario, tra energia cromatica, figure e simboli che generano equilibrio compositivo. L'artista, apprezzata per la capacità di unire gesto e colore in un linguaggio immediato, propone un percorso che invita il pubblico a riscoprire il valore emotivo dell'immagine.A curare la mostra è l'associazione Lacarvella, guidata dal presidente prof. Antonio Russo Galante, da anni impegnata nella promozione della cultura artistica contemporanea e nella valorizzazione dei talenti del territorio. «L'obiettivo – spiegano dall'associazione – è offrire spazi di confronto e crescita, favorendo l'incontro tra artisti, cittadini e istituzioni».La mostra sarà visitabile con ingresso libero dal 21 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, dalle 19:30 alle 21:00, con chiusura il giovedì e il venerdì. Un'occasione per appassionati, curiosi e visitatori di avvicinarsi all'universo visivo di Ricarda Guantario e immergersi nelle atmosfere dell'arte contemporanea in una cornice culturale ormai divenuta punto di riferimento per la città.