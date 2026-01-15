Mostra Dario Agrimi
Mostra Dario Agrimi
Eventi e cultura

Ultimi quindici giorni per visitare la mostra “Optimis Omnia" a Palazzo Beltrani

L'esposizione di Dario Agrimi fino al 31 gennaio

Trani - giovedì 15 gennaio 2026 13.59
Palazzo delle Arti Beltrani di Trani accoglie ancora per due settimane la prima esperienza curatoriale di Dario Agrimi, artista contemporaneo e docente all'Accademia di Belle Arti di Roma. Agrimi, noto per la sua capacità di destabilizzare la percezione attraverso opere surreali e ironiche, firma qui un progetto che riunisce artisti pugliesi, scelti per la forza espressiva e la varietà dei loro linguaggi.

La mostra "Optimis Omnia" che ha aperto al pubblico sabato 6 dicembre 2025, sarà visitabile fino al 31 gennaio 2026. Inserita nel cartellone de "Le Vie del Natale 2025", a cura di Delle Arti Odv Ets, in collaborazione con l'ass. socio-culturale Abracadabra di Trani e Florestano Edizioni, gode del patrocinio gratuito della "Rete Musei di Puglia" e del sostegno della Città di Trani, Optimis Omnia si configura come un progetto che supera la semplice collettiva, costruendo un paesaggio di visioni, tensioni e rimandi che restituisce la complessità della scena artistica pugliese contemporanea.

«Questa esposizione – ha dichiarato Agrimi – rappresenta la mia prima esperienza nell'ideazione e organizzazione di un progetto collettivo che ha visto la selezione di ventidue artisti, tutti rigorosamente pugliesi. L'idea è che questa mostra miri ad esprimere il meglio di tutto».
Il cuore concettuale della mostra affonda nelle riflessioni che Agrimi sviluppa nel catalogo, dove sottolinea come la creazione artistica nasca spesso in una dimensione intima e solitaria: «L'arte nasce nella solitudine, tra sacrifici e dedizione, ma diventa del mondo: ogni opera è un atto di coraggio che il suo creatore espone al giudizio del pubblico e insieme celebra l'infinita possibilità della creatività».

Il percorso espositivo si articola tra pittura, scultura, fotografia e installazioni, componendo un mosaico di linguaggi che restituisce la vitalità della Puglia contemporanea. Gli artisti sono presentati nel catalogo in ordine alfabetico, a sottolineare l'uguaglianza delle voci, mentre l'allestimento segue una logica autonoma, costruita da Agrimi come un attraversamento di contrasti, dialoghi e risonanze inattese.

In mostra troviamo la fotografia sospesa tra astrazione e figurazione di Giovanni Albore (Deadline, 2022) e la pittura stratificata di Pietro Capogrosso (Cometa, 2023). David Cesaria ribalta la tradizione delle luminarie pugliesi in chiave pop con Disturbo (2025), mentre Pierluca Cetera costruisce un microcosmo di icone sacre e profane su carta abrasiva in Plateau (2025).

La materia diventa narrazione nelle opere di Giuseppe Ciracì (Tra le mani custodiva le stelle, 2021) e nella terracotta aromatica di Paolo De Santoli (ErmaBiFrontE, 2025). Vincenzo De Sario riassembla oggetti in The Wall (2025), mentre Pietro De Scisciolo intreccia pietra di Trani, ferro e olio bruciato in In-Croce (2024), evocando tensione e sacrificio.

La ceramica smaltata di Silvana Di Blasi (Follia, 2021) esplora fragilità intime, mentre Francesco Rocco Ferruccio (Dittico delle solitudini, 2025) indaga la solitudine come condizione esistenziale. Fabrizio Fontana (Ancestrale, 2023) trasforma giocattoli e feticci in un teatro ironico, e Nicola Genco (Handle with care / Landscapes, 2025) porta la scultura verso forme organiche e poetiche.

La sagoma in alluminio Madre di Gods in Love (Alessandro Suzzi) introduce un dialogo tra street art e pittura, mentre Iginio Iurilli lavora legno e bambù in una poesia plastica. Nunzio Lobasso (Deviazione cromatica 13, 2025) esplora la pittura come introspezione, e Cristina Mangini (Freccette, 2021) indaga la serialità come tempo perpetuo.

La pietra di Trani torna protagonista con Mauro Antonio Mezzina (Origini, 2023), mentre Massimo Nardi (Mutamenti con ponte, 2006) unisce materiali di recupero e pittura. Irene Petrafesa (L'ombra del giorno, 2025) lavora su memorie sedimentate e Margherita Ragno concentra la sua ricerca sul corpo femminile, liberato da stereotipi.

Infine troviamo il dittico visionario di Carlo Michele Schirinzi (Sindoni di femmine d'angelo in caduta, 2025) e la scultura in acido polilattico di Federica Claudia Soldani (Death, 2022), che indaga fragilità e resilienza. È solo dopo aver attraversato questo paesaggio di forme e tensioni che risuona pienamente l'altra riflessione di Agrimi, posta nel catalogo come dichiarazione d'intenti: «L'arte è un morbo strano che costringe alla solitudine, al sacrificio e alla dedizione: nasce in un momento intimo e incondivisibile, poi si espone al mondo, tra apprezzamento e ludibrio. Ogni opera porta con sé il DNA del suo creatore — competenze, ostacoli, lacrime e sudore — perché chi è affetto da questo amore imperituro non può sfuggire a se stesso. L'arte resta il luogo dove tutto è possibile».
Le sale del Palazzo delle Arti Beltrani, già custodi della Pinacoteca "Ivo Scaringi", diventano così un luogo di attraversamento: non solo contenitore, ma spazio di relazione, dove le opere generano nuove prospettive e un racconto corale della creatività pugliese contemporanea.

La mostra è visitabile fino al 31 gennaio 2026, dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 17:00). I biglietti (intero 5 euro, ridotto 3 euro) sono disponibili presso il Botteghino di Palazzo Beltrani in via Beltrani 51 a Trani. Con lo stesso biglietto è possibile accedere anche alle collezioni permanenti della Pinacoteca "Ivo Scaringi" e a quelle custodite a Palazzo Beltrani. Per informazioni al botteghino di Palazzo Beltrani, oppure al numero: 0883 500044, o scrivere su WhatsApp al 392 3892767 oppure info@palazzodelleartibeltrani.it.
  • Arte
Altri contenuti a tema
Ricarda Guantario inaugura la sua mostra a Trani Ricarda Guantario inaugura la sua mostra a Trani La mostra ha preso il via nella serata presso la sede dell’associazione “Lacarvella” in via Mausoleo
Ricarda Guantario inaugura a Trani la sua nuova mostra Associazioni Ricarda Guantario inaugura a Trani la sua nuova mostra L’arte contemporanea protagonista alla galleria Lacarvella
Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità Dal 17 al 21 dicembre al Palazzo delle Arti Beltrani
Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis" Speciale Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis" Domani l'appuntamento a cielo aperto in Piazza Caduti a Barletta
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Dal 20 dicembre al 6 gennaio esposte le opere di artisti pugliesi
Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore Dopo il successo al Beltrani, l'artista francese inaugura "Trani in un mondo che..." al Centro d'arte Michelangiolo, invitando a rallentare il ritmo frenetico dell'immagine
Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella Associazioni Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella L'iniziativa in occasione del 25esimo anniversario dell'associazione
Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre Esposizione di Fonte de Tullio e presentazione del libro di Guido Croci
Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza " a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare "
15 gennaio 2026 Dalle scuse alle motoseghe: scatta il "piano sicurezza" a Trani. Giù un pino in Piazza Dante, ma gli Architetti avvertono: "Non basta tagliare, serve pianificare"
"Orientare alla crescita ": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
15 gennaio 2026 "Orientare alla crescita": da Trani a Montecitorio il progetto che accompagna i giovani verso scelte di vita consapevoli
Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo "
15 gennaio 2026 Raffaella Merra: “Lavori Ponte Lama, vergognoso immobilismo"
Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
15 gennaio 2026 Lavoro e immigrazione nella BAT: al via le domande online
6
Dedicato a Teresa, tre anni dopo: un video e una poesia per non dimenticarla
15 gennaio 2026 Dedicato a Teresa, tre anni dopo: un video e una poesia per non dimenticarla
"Una vita per vincere il cancro ": Schittulli si racconta a Trani
15 gennaio 2026 "Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani
Pasolini "corsaro " al Liceo Classico di Trani
15 gennaio 2026 Pasolini "corsaro" al Liceo Classico di Trani
Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3
14 gennaio 2026 Battuta d’arresto per l’Asd Trani: vince la Footballite Adelfia 1-3
Trani, "Donne al centro ": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile
14 gennaio 2026 Trani, "Donne al centro": oggi pomeriggio al Family Lab il focus su benessere e identità femminile
Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione
14 gennaio 2026 Piazza Gradenigo, lavori in dirittura d'arrivo: iniziata la piantumazione dei nuovi alberi. Prossima l'inaugurazione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.