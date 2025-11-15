Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore

5 foto Fabio Purino in mostra alla Galleria Michelangiolo trani

Si è inaugurata lo scorsopresso il, in via Giovanni Bovio 186 a Trani, la mostra personaledell'artista. L'esposizione, visitabile fino al, rappresenta un atteso "bis" dopo il successo di pubblico e critica ottenuto con l'esposizione "La Nouvelle Vague" a Palazzo delle Arti Beltrani. Il ritorno di Purino non è casuale: come ha dichiarato l'artista stesso,, confermando un legame affettivo profondo e la volontà di continuare il "sogno" artistico iniziato in città.L'arte di Fabio Purino si distingue nel panorama contemporaneo per la suae per la capacità unica di. Nato a Hayange e diplomatosi all'Accademia di Belle Arti di Metz, Purino ha un passato professionale che attraversa l'arte visiva, la regia e, soprattutto, la comunicazione istituzionale. Per quattordici anni è stato direttore artistico di, l'emittente culturale più influente d'Europa, un'esperienza che gli ha fruttato riconoscimenti internazionali (tra cui Promax Europe e Eyes & Ears Germany) e che lo ha formato come un autore che ha. Oggi, dedicandosi interamente alla pittura dal 2020, la sua ricerca si muove tra figurazione e astrazione, proponendo un'estetica visiva stratificata e di sensibilità spiccatamente europea.La nuova personale, dal titolo evocativo che strizza l'occhio a, invita l'osservatore a una pausa riflessiva. In un tempo in cui l'immagine è ovunque e il senso si perde, Purino suggerisce di ricomporre la bellezza nel dettaglio. Interrogato sulla genesi delle nuove opere, l'artista ha spiegato: «È stato un cammino che ha iniziato con qualche pittura che era al Palazzo Beltrani e poi di altre che ho fatte pensando al... ho cercato di interpretare dei sentimenti, delle sensazioni». Questo nuovo ciclo di lavori rivela una profonda. Purino confida che la necessità di rallentare, contraria allo stress della produzione precedente, è riassunta in un'opera intitolata: «Penso che sia un momento dove voglio trovare un po' die andare un po' più piano».L'ospitalità delè nata proprio dall'ammirazione per la cifra stilistica dell'artista,, straordinario mentore della galleria, ha espresso il suo apprezzamento per la capacità di Fabio Purino di riversare la suain opere dove. «Le sue tonalità colpiscono il visitatore che riesce a cogliere nello stesso tempo quelleche aggiungono quel po' di malinconia che portano l'opera su due livelli di espressione», ha spiegato Ladogana, sottolineando come la coerenza stilistica di Purino si coniughi perfettamente con un messaggio emotivo profondo e mai banale.La mostraè un'occasione imperdibile per immergersi nei colori e nelle riflessioni di un autore che ha saputo portare l'occhio esperto della comunicazione visiva al servizio della pittura, invitando tutti a riscoprire la bellezza nel dettaglio e la quiete necessaria.