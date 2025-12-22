Mostra Ricarda Guantario. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Eventi e cultura

Ricarda Guantario inaugura la sua mostra a Trani

La mostra ha preso il via nella serata presso la sede dell’associazione “Lacarvella” in via Mausoleo

Trani - lunedì 22 dicembre 2025 17.00
Una mostra di arte moderna per riscoprire verità e spiritualità: è questo il leit motif che lega le opere di Ricarda Guantario, esposte presso l'associazione "Lacarvella", in via Mausoleo 25 dal 21 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026.

Artista e pittrice dalle tante sfaccettature, Ricarda Guantario si è imposta ormai da tempo nel panorama artistico italiano, utilizzando diverse tecniche per realizzare le proprie opere. Il suo stile è in continua evoluzione, ora più impressionista, ora più modernista, sperimenta tecniche diverse.

La mostra inaugurata nella serata di ieri è un esempio dell'ecletticità dell'artista: il tema della sua esposizione è la spiritualità e la ricerca della verita. Come? Indagando con l'immagine e i simboli nei propri sentimenti più profondi e reconditi; è per questo che Guantario sceglie come protagonista delle sue opere la mela, il pomo della discordia, la mela avvelenata di Biancaneve, il frutto da cui deriva il peccato originale.

Le opere spaziano dalla pittura alla scultura, con cenni all'iperrealismo; le sculture hanno subito un forte impatto sull'osservatore: i colori brillanti – i viola e i magenta delle mele fasulle si nascondono tra le mele verdi e rosse, che rappresentano la realtà: le mele di porcellana, arricchite di strass e pois rappresentano la vanità e l'effimero. Le tavole che rappresentano l'universo, invece, invitano a una ricerca spirituale e a riconnettersi con l'universo. Le galassie riprodotte da Ricarda Guantario sono fatte di resina colorata, cristalli e foglie: tanti materiali diversi quante sono le creature dell'universo che, tuttavia, si ricongiungono tute al centro, dove spicca una chiave che tiene unito tutte le particelle.

Trani può vantare, dunque, di ospitare una mostra con un'artista di alto livello, confermando la propria propensione alla cultura e alla ricerca della bellezza.
  • Arte
