A Trani l’arte diventa inclusione: prorogate due mostre dell’Associazione Lacarvella

A Trani la cultura e l'arte si confermano strumenti fondamentali di inclusione, dialogo e partecipazione grazie alle iniziative promosse dall'Associazione Artistica Lacarvella.Due appuntamenti di grande valore sociale e creativo, inizialmente previsti per il periodo pasquale, sono stati prorogati fino al 3 maggio, con apertura al pubblico ogni giorno dalle ore 18:00 alle 20:00.A grande richiesta, il direttivo dell'associazione ha deciso di prolungare il successo di due eventi particolarmente apprezzati."Il colore dell'autismo": arte e sensibilizzazioneIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, l'associazione propone la mostra "Il colore dell'autismo", visitabile presso la sede di via Mausoleo 25.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema dell'autismo.Protagonista simbolico è il colore blu, segno di speranza, accoglienza e inclusione. Artisti, appassionati e cittadini partecipano liberamente, senza limiti di tecnica o stile, contribuendo a un racconto collettivo fatto di emozioni e creatività.Durante la manifestazione è presente anche Giuseppe Sansone, che presenta il suo libro offrendo un momento di riflessione e approfondimento.La mostra gode del patrocinio di Trani Autism Friendly."Profumo di Primavera": dialogo tra generazioniParallelamente prosegue il percorso artistico avviato con "Profumo di Primavera", evento ospitato presso la Biblioteca Comunale G. Bovio.La mostra raccoglie disegni a tema primaverile realizzati dagli studenti della scuola Baldassarre, del CPIA e dell'UNITRE di Trani, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Artistica Lacarvella.Le opere, esposte presso il Centro Culturale Lacarvella, offrono uno sguardo creativo e multigenerazionale sui colori e sulle suggestioni della primavera.Un unico filo conduttore: arte, comunità e inclusioneDue mostre diverse ma profondamente connesse: da un lato la leggerezza e la rinascita della primavera, dall'altro un forte messaggio sociale legato all'autismo.Lacarvella si conferma così un punto di riferimento culturale per la città, capace di unire generazioni e sensibilità diverse attraverso l'arte. Un invito aperto a tutta la comunità: partecipare, condividere ed emozionarsi.