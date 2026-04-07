Associazione Lacarvella - Trani
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A Trani l’arte diventa inclusione: prorogate due mostre dell’Associazione Lacarvella

Fino al 3 maggio con apertura al pubblico ogni giorno

Trani - martedì 7 aprile 2026
A Trani la cultura e l'arte si confermano strumenti fondamentali di inclusione, dialogo e partecipazione grazie alle iniziative promosse dall'Associazione Artistica Lacarvella.

Due appuntamenti di grande valore sociale e creativo, inizialmente previsti per il periodo pasquale, sono stati prorogati fino al 3 maggio, con apertura al pubblico ogni giorno dalle ore 18:00 alle 20:00.

A grande richiesta, il direttivo dell'associazione ha deciso di prolungare il successo di due eventi particolarmente apprezzati.

"Il colore dell'autismo": arte e sensibilizzazione
In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, l'associazione propone la mostra "Il colore dell'autismo", visitabile presso la sede di via Mausoleo 25.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema dell'autismo.

Protagonista simbolico è il colore blu, segno di speranza, accoglienza e inclusione. Artisti, appassionati e cittadini partecipano liberamente, senza limiti di tecnica o stile, contribuendo a un racconto collettivo fatto di emozioni e creatività.

Durante la manifestazione è presente anche Giuseppe Sansone, che presenta il suo libro offrendo un momento di riflessione e approfondimento.
La mostra gode del patrocinio di Trani Autism Friendly.

"Profumo di Primavera": dialogo tra generazioni
Parallelamente prosegue il percorso artistico avviato con "Profumo di Primavera", evento ospitato presso la Biblioteca Comunale G. Bovio.

La mostra raccoglie disegni a tema primaverile realizzati dagli studenti della scuola Baldassarre, del CPIA e dell'UNITRE di Trani, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale Artistica Lacarvella.

Le opere, esposte presso il Centro Culturale Lacarvella, offrono uno sguardo creativo e multigenerazionale sui colori e sulle suggestioni della primavera.

Un unico filo conduttore: arte, comunità e inclusione
Due mostre diverse ma profondamente connesse: da un lato la leggerezza e la rinascita della primavera, dall'altro un forte messaggio sociale legato all'autismo.

Lacarvella si conferma così un punto di riferimento culturale per la città, capace di unire generazioni e sensibilità diverse attraverso l'arte. Un invito aperto a tutta la comunità: partecipare, condividere ed emozionarsi.
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