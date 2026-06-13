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Eventi e cultura

Arte e creatività alla Villa Comunale: il 19 giugno l’estemporanea di pittura dell’Università della Terza Età

Un pomeriggio dedicato alla libera espressione artistica, aperto a soci e cittadini, con il supporto di docenti d’arte e la direzione artistica del professor Antonio Russo

Trani - sabato 13 giugno 2026
L'Università della Terza Età di Trani invita soci e cittadini a partecipare all'evento "Estemporanea di Pittura e non solo", in programma giovedì 19 giugno, alle ore 17.30, presso la Villa Comunale di Trani.
L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere la creatività, la socializzazione e la libera espressione artistica in uno dei luoghi più suggestivi della città. Sarà un pomeriggio dedicato all'arte dal vivo e alla condivisione, aperto non solo ai soci dell'Università della Terza Età, ma anche a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza culturale coinvolgente.
I partecipanti potranno portare con sé il proprio materiale artistico – tele, colori, pennelli, cavalletti e tutto ciò che riterranno utile per dare forma alla propria creatività. Durante l'evento saranno affiancati da docenti d'arte qualificati, pronti a offrire consigli tecnici, suggerimenti e supporto, rendendo l'esperienza accessibile sia agli appassionati sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla pittura.
La direzione artistica è affidata al professor Antonio Russo, che coordinerà le attività accompagnando i partecipanti in un percorso di espressione e condivisione artistica.
L'Estemporanea di Pittura e non solo rappresenta un'occasione speciale per valorizzare il talento, favorire l'incontro tra generazioni e celebrare la bellezza dell'arte all'aria aperta, in un clima di amicizia, convivialità e partecipazione.
L'invito è rivolto a soci, amici, appassionati d'arte e cittadini.
Appuntamento giovedì 19 giugno alle ore 17.30 presso la Villa Comunale di Trani.
Organizzazione: Università della Terza Età di Trani. Direzione artistica: Prof. Antonio Russo.
  • Arte
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