Torna l estemporanea del liceo artistico L ontine e Giuseppe De Nittis
Torna l estemporanea del liceo artistico L ontine e Giuseppe De Nittis
Speciale

Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis"

Domani l'appuntamento a cielo aperto in Piazza Caduti a Barletta

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 16.43 Sponsorizzato
Gli studenti del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis" sono pronti per il consueto appuntamento prenatalizio dell'estemporanea d'arte in Piazza Caduti a Barletta, che si terrà il 13 dicembre dalle 17:00 alle 21:00. Di nuovo tante note d'arte e creatività nel cielo fresco di questo dicembre che attende di vedere i giovani talentuosi del "De Nittis Camp" animare la serata con produzioni en plein air nelle varie arti visive: pittura, scultura, grafica, design, fotografia e architettura. In più, quest'anno, l'estemporanea ha in serbo una novità: un flash mob artistico, pensato dagli studenti che, a sorpresa, accenderà la piazza con brevi momenti di interazione all'insegna dell'estro e della fantasia, coinvolgendo tutti i presenti.

Arte e talento riapriranno ancora una volta le porte al pubblico di Barletta venerdì 23 gennaio con la Notte Bianca del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis", durante la quale, tra i molti eventi, verrà premiato il miglior lavoro artistico vincitore del Concorso "Marida Bonadies" 2025/26, intitolato quest'anno "Europa. Immagini e storie" rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuole secondarie di primo grado del territorio.

Il tema dell'Europa percorrerà anche le quattro giornate della V edizione del Wannà - Festival della politica giovane, fiore all'occhiello dell'I.I.S.S. "Léontine e Giuseppe De Nittis" con la sua rinnovata attenzione alle giovani generazioni, in cerca di una voce e di una nuova e più intensa cittadinanza tutta da costruire, anche in termini di consapevolezza dell'appartenenza alla casa comune. Il Festival avrà luogo dal 16 al 20 marzo, come sempre nella Sala Rossa del Castello di Barletta.

In questa direzione, spiega il dirigente Antonio Francesco Diviccaro, sono stati realizzati i due progetti Erasmus+ che hanno reso possibile la mobilità di studenti e docenti dell'I.I.S.S. De Nittis in Finlandia e in Francia, a Parigi sulle orme di Giuseppe De Nittis e di sua moglie Léontine.
  • Arte
Altri contenuti a tema
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Eventi e cultura Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani Dal 20 dicembre al 6 gennaio esposte le opere di artisti pugliesi
Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore Eventi e cultura Fabio Purino torna a Trani: un canto libero tra colore e quiete interiore Dopo il successo al Beltrani, l'artista francese inaugura "Trani in un mondo che..." al Centro d'arte Michelangiolo, invitando a rallentare il ritmo frenetico dell'immagine
Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella Associazioni Una serata di successo per Guido Croci e Fonte De Tullio alla Lacarvella L'iniziativa in occasione del 25esimo anniversario dell'associazione
Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre Eventi e cultura Lacarvella festeggia 25 anni di arte e cultura: serata evento a Trani il 19 settembre Esposizione di Fonte de Tullio e presentazione del libro di Guido Croci
Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum" Attualità Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum" Fino al 27 settembre la collettiva di artisti pugliesi
Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto Associazioni Lacarvella al fianco del Sacro Cuore: arte e solidarietà dopo il furto Antonio Russo Galante: "Onorati di collaborare con Don Raffaele"
Successo per l’esposizione d’arte in via Beltrani con l'associazione Lacarvella Associazioni Successo per l’esposizione d’arte in via Beltrani con l'associazione Lacarvella Una serata indimenticabile tra arte, pubblico e partecipazione istituzionale
Venticinquesimo anniversario dell'Associazione Lacarvella: una collettiva d'arte a Trani Associazioni Venticinquesimo anniversario dell'Associazione Lacarvella: una collettiva d'arte a Trani In via Mausoleo questa sera dalle ore 21
S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento
11 dicembre 2025 S’accendono e brillano… ma dove? A Trani il Natale è ancora troppo spento
A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
11 dicembre 2025 A Beppe Nugnes l'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana
Onorificenze al Merito della Repubblica Italia: due consegne a Trani
11 dicembre 2025 Onorificenze al Merito della Repubblica Italia: due consegne a Trani
Forza Italia: "Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani "
11 dicembre 2025 Forza Italia:"Luci spente e zero programmazione: il triste Natale di Trani"
Darsena svenduta a fine mandato: «Atto arrogante e senza visione, la città merita rispetto»
11 dicembre 2025 Darsena svenduta a fine mandato: «Atto arrogante e senza visione, la città merita rispetto»
Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica
11 dicembre 2025 Un eroe di tutti i giorni: Rino Negrogno è Cavaliere della Repubblica
1
Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
11 dicembre 2025 Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro
Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
11 dicembre 2025 Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani
Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso " e le forze dell'ordine
11 dicembre 2025 Un 8 dicembre di gioia a Trani per i piccoli pazienti con “Il Treno del Sorriso" e le forze dell'ordine
Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani " e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
11 dicembre 2025 Scuola sicura e nuovi servizi alla "Beltrani" e la Dirigente Porzio rassicura sul futuro del plesso Pertini
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.