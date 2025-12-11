Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis"

Gli studenti del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis" sono pronti per il consueto appuntamento prenatalizio dell'in Piazza Caduti a Barletta, che si terrà il. Di nuovo tante note d'arte e creatività nel cielo fresco di questo dicembre che attende di vedere i giovani talentuosi del "" animare la serata con produzioni en plein air nelle varie arti visive: pittura, scultura, grafica, design, fotografia e architettura. In più, quest'anno, l'estemporanea ha in serbo una novità: un, pensato dagli studenti che, a sorpresa, accenderà la piazza con brevi momenti di interazione all'insegna dell'estro e della fantasia, coinvolgendo tutti i presenti.Arte e talento riapriranno ancora una volta le porte al pubblico di Barlettacon ladel Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis", durante la quale, tra i molti eventi, verrà premiato il miglior lavoro artistico vincitore del, intitolato quest'anno "Europa. Immagini e storie" rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuole secondarie di primo grado del territorio.Il tema dell'Europa percorrerà anche le quattro giornate della V edizione del, fiore all'occhiello dell'I.I.S.S. "Léontine e Giuseppe De Nittis" con la sua rinnovata attenzione alle giovani generazioni, in cerca di una voce e di una nuova e più intensa cittadinanza tutta da costruire, anche in termini di consapevolezza dell'appartenenza alla casa comune. Il Festival avrà luogo dal 16 al 20 marzo, come sempre nella Sala Rossa del Castello di Barletta.In questa direzione, spiega il dirigente Antonio Francesco Diviccaro, sono stati realizzati i due progettiche hanno reso possibile la mobilità di studenti e docenti dell'I.I.S.S. De Nittis in