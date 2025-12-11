Speciale
Torna l’estemporanea del liceo artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis"
Domani l'appuntamento a cielo aperto in Piazza Caduti a Barletta
Trani - giovedì 11 dicembre 2025 16.43 Sponsorizzato
Gli studenti del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis" sono pronti per il consueto appuntamento prenatalizio dell'estemporanea d'arte in Piazza Caduti a Barletta, che si terrà il 13 dicembre dalle 17:00 alle 21:00. Di nuovo tante note d'arte e creatività nel cielo fresco di questo dicembre che attende di vedere i giovani talentuosi del "De Nittis Camp" animare la serata con produzioni en plein air nelle varie arti visive: pittura, scultura, grafica, design, fotografia e architettura. In più, quest'anno, l'estemporanea ha in serbo una novità: un flash mob artistico, pensato dagli studenti che, a sorpresa, accenderà la piazza con brevi momenti di interazione all'insegna dell'estro e della fantasia, coinvolgendo tutti i presenti.
Arte e talento riapriranno ancora una volta le porte al pubblico di Barletta venerdì 23 gennaio con la Notte Bianca del Liceo Artistico "Léontine e Giuseppe De Nittis", durante la quale, tra i molti eventi, verrà premiato il miglior lavoro artistico vincitore del Concorso "Marida Bonadies" 2025/26, intitolato quest'anno "Europa. Immagini e storie" rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuole secondarie di primo grado del territorio.
Il tema dell'Europa percorrerà anche le quattro giornate della V edizione del Wannà - Festival della politica giovane, fiore all'occhiello dell'I.I.S.S. "Léontine e Giuseppe De Nittis" con la sua rinnovata attenzione alle giovani generazioni, in cerca di una voce e di una nuova e più intensa cittadinanza tutta da costruire, anche in termini di consapevolezza dell'appartenenza alla casa comune. Il Festival avrà luogo dal 16 al 20 marzo, come sempre nella Sala Rossa del Castello di Barletta.
In questa direzione, spiega il dirigente Antonio Francesco Diviccaro, sono stati realizzati i due progetti Erasmus+ che hanno reso possibile la mobilità di studenti e docenti dell'I.I.S.S. De Nittis in Finlandia e in Francia, a Parigi sulle orme di Giuseppe De Nittis e di sua moglie Léontine.
