Via La Giudea
Eventi e cultura

Segni di Natale, la prima mostra di arte urbana nel centro storico di Trani

Dal 20 dicembre al 6 gennaio esposte le opere di artisti pugliesi

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 10.48
Nasce Segni di Natale, la prima mostra di arte grafica urbana realizzata nel centro storico di Trani. Un percorso culturale che intreccia creatività contemporanea, rigenerazione urbana e tradizione popolare, trasformando la città in un museo a cielo aperto.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Il Colore degli Anni ETS, si svolgerà dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 lungo quattro vie simboliche del centro storico: Via Scolanova, Via Leopardi, Via La Giudea e Via San Martino.

Venticinque artisti e designer pugliesi hanno realizzato opere originali stampate su tela e installate tra vicoli, corti, archi e piazze. Un intervento che invita a riscoprire il legame tra arte, territorio e comunità.

IL TEMA: IL SEGNO

La mostra ruota attorno al tema del segno, inteso come traccia artistica ma anche come eredità culturale che il Natale lascia nelle persone e nei luoghi.
Un Natale più intimo e profondo, fatto di spiritualità, speranza, ritualità e memoria, lontano dalle immagini decorative.

Le opere raccontano questa dimensione arcaica e simbolica, creando un dialogo con la storia urbana di Trani e offrendo una nuova lettura della città.

LA MAPPA INTERATTIVA

Per accompagnare i visitatori è stata realizzata una mappa digitale interattiva, accessibile tramite QR code nel punto di partenza e tramite link sui canali ufficiali.
La mappa permette di visualizzare tutte le opere e attivare direttamente la navigazione verso ogni installazione, rendendo il percorso semplice, intuitivo e coinvolgente.

ARTISTI E DESIGNER

Stefania Alpina, Laura Antonacci, Chiara Arcadi, Doriana Caressa, Christian Chiatante, Simone Di Liddo, Davide Di Lauro, Massimiliano Di Lauro, Giuseppe di Liddo, Eugenio Gervasio, Valerio Giardino, Nadia Gelsomina, Michele Inchingolo, Michele Lerri, Serena Milella, Lucia Monopoli, Francesca Netti, Jonathan Pappolla, Grazia Palumbo, Katia Piepoli, Francesco Porcelli, Martina Scaringi, Nicola Scaglione, Ninni Sansonne, Imma Simone.
