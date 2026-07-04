Il sopralluogo al porto del Sindaco Galiano
Il sopralluogo al porto del Sindaco Galiano
Politica

Danni post Battiti Live, scatta il sopralluogo al porto. Il Sindaco Galiano: «Ricognizione avviata, la produzione si farà carico del ripristino»

Il primo cittadino, accompagnato dai tecnici comunali e dalla Polizia Locale, ha verificato lo stato di Piazza Quercia dopo lo smantellamento del mega-palco: «Dialogo costruttivo per la tutela del patrimonio pubblico».

Trani - sabato 4 luglio 2026 9.55
Le polemiche sulla logistica, lo slittamento dei tempi di sgombero che ha causato lo sfratto delle associazioni locali e l'impatto economico sui commercianti richiedevano un segnale forte da parte delle istituzioni. Un segnale che è arrivato nella mattinata di oggi, sabato 4 luglio, quando il Sindaco di Trani, Marco Galiano, ha effettuato il tanto atteso sopralluogo ufficiale in Piazza Quercia per verificare lo stato dei luoghi e l'eventuale presenza di danni alla pavimentazione e agli arredi urbani dopo il passaggio del colosso TIM Battiti Live 2026. La pietra bianca del porto tranese, sottoposta per oltre dieci giorni alle pesanti sollecitazioni dei TIR tecnici e alle strutture del mastodontico palco di Canale 5, è finita sotto la lente d'ingrandimento di una commissione d'ispezione d'urgenza.

La ricognizione sul porto. Al fianco del primo cittadino hanno operato i tecnici dell'Ufficio Tecnico comunale, il Comandante della Polizia Locale e i responsabili del cantiere della produzione televisiva (Genetiko S.p.A. / Mediaset). L'obiettivo della task force è stato quello di mappare i danni materiali provocati dal montaggio e dallo smantellamento dell'arena. Al termine delle verifiche, il Sindaco Galiano ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per fare il punto della situazione e rassicurare la cittadinanza, confermando l'apertura di un canale diretto con i privati per la copertura dei costi di ripristino: «Concluso l'evento Battiti Live, ho effettuato un primo sopralluogo nelle aree interessate dall'allestimento insieme ai tecnici dell'Ufficio Tecnico comunale, al Comandante della Polizia Locale e ai tecnici responsabili del cantiere della produzione. Abbiamo avviato una prima ricognizione dello stato dei luoghi per verificare gli effetti della movimentazione dei materiali necessari alla realizzazione dell'imponente struttura che ha reso possibile ospitare a Trani uno dei più importanti format televisivi nazionali. Fin da questo primo incontro si è aperto un dialogo costruttivo con la produzione, che ha manifestato piena disponibilità a individuare e attuare tutte le soluzioni necessarie per il ripristino degli spazi utilizzati

L'equilibrio tra visibilità e tutela del patrimonio. Il passaggio di consegne tra la vecchia amministrazione Bottaro e il nuovo corso di Galiano ha evidenziato come la gestione delle esternalità negative sia il vero nodo da sciogliere per il futuro turistico della città. Il Sindaco, pur difendendo il valore promozionale della kermesse, ha voluto ribadire che la tutela di Trani resta la priorità assoluta dell'Esecutivo: «Il nostro obiettivo è semplice e chiaro: valorizzare le grandi opportunità che eventi di questa portata offrono alla città, assicurando al tempo stesso la massima attenzione alla tutela del patrimonio pubblico e al pieno ripristino delle aree interessate.»
«Continueremo a seguire tutte le fasi delle verifiche e degli interventi, informando con trasparenza la cittadinanza sugli sviluppi.»

Mentre la piazza torna lentamente alla normalità, gli uffici comunali procederanno alla stesura della relazione tecnica definitiva. Resta da capire se i costi dei danni (pavimentazione scheggiata o macchie lasciate dai mezzi pesanti) graveranno sulle casse pubbliche o se, come promesso, la produzione salderà interamente il conto per restituire Piazza Quercia alla comunità nel suo splendore originario.
Battiti Live sopralluogo di Marco Galiano post eventoBattiti Live sopralluogo di Marco Galiano post eventoBattiti Live sopralluogo di Marco Galiano post eventoBattiti Live sopralluogo di Marco Galiano post evento
  • Battiti Live
  • Marco Galiano
Altri contenuti a tema
Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere Mentre la città aspetta gli incastri della squadra di governo, la pazienza pedagogica del Sindaco traccia la rotta per una democrazia vicina ai cittadini
Giunta Galliano, troppo tempo per le trattative: Trani resta in attesa Giunta Galliano, troppo tempo per le trattative: Trani resta in attesa La composizione dell’esecutivo è ancora oggetto di confronto tra le forze della maggioranza. Intanto Ferrante si prepara alla presidenza del Consiglio e la prima seduta potrebbe essere rinviata.
L’editoriale. Scusate il disturbo | Il prezzo del pop: la Regione Puglia ha blindato Battiti Live 2026 con 2 milioni di euro pubblici. Ma a chi è convenuto davvero? Spettacolo L’editoriale. Scusate il disturbo | Il prezzo del pop: la Regione Puglia ha blindato Battiti Live 2026 con 2 milioni di euro pubblici. Ma a chi è convenuto davvero? I documenti svelano i costi del mega-show di Canale 5. Bilancio finale di un evento che ha diviso il territorio tra promozione e sacrifici locali
Battiti live | Fratelli d'Italia - Trani: "Ora servono i numeri. Trani merita una strategia di sviluppo, non solo un grande set televisivo." Battiti live | Fratelli d'Italia - Trani: "Ora servono i numeri. Trani merita una strategia di sviluppo, non solo un grande set televisivo." Le riflessioni post evento
Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti Live fu vero affare? Mario Landriscina da voce alla rabbia dei commercianti: «Trani invasa, organizzazione approssimativa e black out degli affari» Attualità Editoriale. Scusate il disturbo | Battiti Live fu vero affare? Mario Landriscina da voce alla rabbia dei commercianti: «Trani invasa, organizzazione approssimativa e black out degli affari» ... e la Confesercenti offre i propri legali per eventuali azioni risarcitorie
L'Editoriale. Scusate il disturbo | Marco Galiano e la politica del dopo voto: a Trani equilibrio instabile tra Giunta, Consiglio e nuove geometrie del consenso L'Editoriale. Scusate il disturbo | Marco Galiano e la politica del dopo voto: a Trani equilibrio instabile tra Giunta, Consiglio e nuove geometrie del consenso L'Amministrazione è in una fase di transizione piena: a città attende non solo la nascita dell’esecutivo, ma anche il primo vero banco di prova: l’elezione del Presidente del Consiglio comunale
Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors Vita di città Battiti Live a Trani: grande attesa stasera per Sal Da Vinci, Irama, Brancale, Gabbani, Hunt e The Kolors Svelati gli artisti attesi per la seconda registrazione
I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live Attualità I Pinguini Tattici Nucleari si tuffano nel mare di Villa Ascosa: pausa anti-afa prima di Battiti Live Tra prove e backstage, la band si concede qualche minuto di relax in acqua per sfuggire al caldo
Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance " dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata
4 luglio 2026 Battiti Live e lo sgombero infinito: sfrattata un’eccellenza della danza tranese. L'evento "Shut Up and Dance" dirottato d'urgenza perché Piazza Quercia è occupata
Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere
4 luglio 2026 Editoriale | Mentre Trani attende la Giunta Comunale, la vera sfida di Marco Galiano sarà di prossimità ed è già scritta: la Giunta di Quartiere
Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
4 luglio 2026 Trani, al via il Campus estivo del TAF: mare, laboratori e socializzazione per 47 ragazzi
Sole, pelle e dieta
4 luglio 2026 Sole, pelle e dieta
Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
4 luglio 2026 Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi
Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
4 luglio 2026 Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale
4 luglio 2026 I Grest parrocchiali di Trani | Quattrocento bambini in festa alla Villa Comunale
A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate "
4 luglio 2026 A scuola di vela a 7 anni: a Trani prende il largo il progetto "Vele Spiegate"
Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano
3 luglio 2026 Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano
Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez
3 luglio 2026 Gran colpo della Soccer Trani: ufficiale l'ingaggio di Manuel Gonzalez
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.