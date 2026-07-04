Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni. <span>Foto Credits</span>
Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni. Foto Credits
Eventi e cultura

Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni

Siglato a Caen il partenariato per la "Route des Normands 2027": Trani sarà un laboratorio di scambio internazionale

Trani - sabato 4 luglio 2026 Comunicato Stampa
Verso il 2027 Anno Europeo dei Normanni.I Dialoghi di Trani a Caen per la nascita della "Route des Normands". La rassegna tranese vola in Normandia per rappresentare la Puglia e aderire al grande progetto culturale e turistico "Millenium", tracciando un itinerario storico che vedrà la città di Trani tra le mete protagoniste in Europa.

L'anno 2027 segnerà una ricorrenza speciale per la storia e la cultura del vecchio continente: 1000 anni della nascita di Guglielmo il Conquistatore a Falaise. Per celebrare questa importante eredità, la Regione Normandia ha promosso "Millenium", un imponente programma culturale transnazionale, presentato a Caen il 2 e 3 luglio, che trasformerà il 2027 nell'Anno europeo dei Normanni attraverso oltre 1000 eventi, scambi culturali e programmi di cooperazione capaci di unire i territori segnati da questa straordinaria epopea storica.



I Dialoghi di Trani hanno partecipato all'evento che si è tenuto nell'Abbaye des Dames a Caen, unico festival culturale in Italia ad essere stato invitato, sedendo al tavolo al fianco delle delegazioni ufficiali giunte da Irlanda, Inghilterra, Danimarca, Fiandre, Norvegia, isole anglo-normanne e Sicilia.
L'anno europeo dei Normanni segna la nascita della "Route des Normands", un ambizioso itinerario turistico-culturale europeo ideato per connettere stabilmente le città e i territori che conservano le tracce monumentali, storiche e identitarie del passaggio normanno. All'interno di questa prestigiosa rete internazionale, la città di Trani è stata designata come una delle mete principali del percorso, un riconoscimento che ne valorizza lo straordinario patrimonio architettonico e la centralità storica nelle dinamiche del Mediterraneo normanno, offrendo una formidabile e inedita vetrina di promozione turistica e visibilità globale.

La partecipazione attiva della rassegna si tradurrà in un ruolo di primo piano nel cartellone del 2027, con lo sviluppo di progetti d'avanguardia culturale. I Dialoghi di Trani saranno infatti protagonisti di "Millenium" attraverso l'ideazione e la cura di residenze d'artista internazionali, incontri con personaggi e grandi personalità legati alla Normandia, e l'attivazione di gemellaggi didattici fra istituti scolastici, promuovendo una reale cittadinanza condivisa tra i giovani nel segno della comune radice storica.

"Per noi è un grande onore cooperare alla realizzazione di progetti di respiro internazionale, che costituiranno di certo un'occasione ghiotta di promozione turistica e culturale per la nostra città. – ha commentato Rosanna Gaeta, direttrice artistica dei Dialoghi di Trani - Essere stati l'unico festival in Italia ad aver partecipato a Caen ci carica di una grande responsabilità: nel 2027 Trani non sarà soltanto una meta della splendida 'Route des Normands', ma un laboratorio vivo di scambio europeo, dove la storia normanna si farà contemporaneità attraverso l'arte, il dialogo e il coinvolgimento attivo delle scuole e del territorio."
Il partenariato strategico siglato in Normandia lancia così un ponte ideale tra l'Adriatico e la Manica, inaugurando un percorso di avvicinamento al 2027 che vedrà I Dialoghi e la città di Trani nel cuore delle celebrazioni e degli eventi di Millenium.
Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni
Dialoghi di Trani, unico festival italiano all'Anno Europeo dei Normanni © Credits
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