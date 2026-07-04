Camera penale di Trani: dopo le dimissioni di quattro consiglieri si dimette il presidente Luca Gagliardi

La Camera Penale di Trani è in piena crisi: nel giro di pochi giorni sì sono dimessi ben quattro consiglieri. Gli avvocati Angelo Scuderi, Giorgia di Savino, Giuseppina Chiariello e Roberta Prascina hanno rassegnato le proprie dimissioni. Non sono tardate le dimissioni del presidente della Camera Penale, l'avvocato Luca Gagliardi, pur potendo lo stesso procedere alla sostituzione dei quattro consiglieri dimissionari; lo statuto infatti prevede tale possibilità.Ma perché sei arrivati a questo punto? Secondo i consiglieri che hanno presentato le proprie dimissioni, l'associazione forense starebbe affrontando un problema di democrazia interna, fondamentale per la giusta convivenza, condivisione e confronto dialettico all'interno della compagine sociale, tutti valori che – secondo gli ex consiglieri – mancherebbero. L'esempio lampante di tale mancanza sta proprio, a parere degli stessi, nel comportamento del presidente Gagliardi, che avrebbe preso delle iniziative senza coinvolgere la maggioranza della Giunta della Camera Penale tranese.Ad ogni modo, l'avvocato Luca Gagliardi rispedisce le accuse al mittente, affermando con forza di aver agito nel pieno rispetto delle regole ed entro i limiti dei suoi poteri, in piena trasparenza e correttezza, pur scegliendo di rassegnare le proprie dimissioni per preservare la volontà dell'Assemblea degli iscritti all'associazione forense tranese. In questo momento il tesoriere, l'avvocato Davide Dell'Aere, si sta occupando degli adempimenti necessari per la continuazione delle attività in attesa di ulteriori sviluppi.