Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano

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Con la scomparsa del professor, Trani perde uno dei suoi figli più autorevoli e il mondo accademico italiano uno dei più stimati studiosi del diritto pubblico. Nato a, si è spento all'età di 85 anni dopo una carriera straordinaria che lo ha consacrato tra i più importanti costituzionalisti e amministrativisti del Paese.Professore ordinario diall'Università di Bari e avvocato amministrativista, Loiodice ha ricoperto prestigiosi incarichi istituzionali, collaborando con il, la, ile numerosi organismi governativi. Ha contribuito alla stesura di importanti normative nazionali in materia di autonomie locali, procedimento amministrativo, radiotelevisione, urbanistica e sanità, oltre a essere autore di circaStudioso rigoroso e docente appassionato, ha formato intere generazioni di studenti e professionisti del diritto, diventando un punto di riferimento nel panorama giuridico nazionale. Nel ricordarlo, il sindaco di Bariha parlato di «un maestro del diritto costituzionale e insigne amministrativista» che lascia «un vuoto nella comunità cittadina», sottolineando come abbia portato il nome dell'ateneo barese «nei contesti più autorevoli della giurisprudenza e della dottrina italiana».