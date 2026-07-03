Prof. Aldo Loiodice
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Attualità

Addio al professor Aldo Loiodice, illustre giurista nato a Trani: maestro del diritto costituzionale e dell'amministrativismo italiano

Aveva 85 anni. Docente dell'Università di Bari, avvocato e autore di oltre 140 pubblicazioni, ha formato generazioni di giuristi lasciando un'impronta profonda nella cultura giuridica italiana

Trani - venerdì 3 luglio 2026 15.51
Con la scomparsa del professor Aldo Loiodice, Trani perde uno dei suoi figli più autorevoli e il mondo accademico italiano uno dei più stimati studiosi del diritto pubblico. Nato a Trani il 20 maggio 1941, si è spento all'età di 85 anni dopo una carriera straordinaria che lo ha consacrato tra i più importanti costituzionalisti e amministrativisti del Paese.

Professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Bari e avvocato amministrativista, Loiodice ha ricoperto prestigiosi incarichi istituzionali, collaborando con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio Nazionale Forense e numerosi organismi governativi. Ha contribuito alla stesura di importanti normative nazionali in materia di autonomie locali, procedimento amministrativo, radiotelevisione, urbanistica e sanità, oltre a essere autore di circa 140 pubblicazioni scientifiche.

Studioso rigoroso e docente appassionato, ha formato intere generazioni di studenti e professionisti del diritto, diventando un punto di riferimento nel panorama giuridico nazionale. Nel ricordarlo, il sindaco di Bari Vito Leccese ha parlato di «un maestro del diritto costituzionale e insigne amministrativista» che lascia «un vuoto nella comunità cittadina», sottolineando come abbia portato il nome dell'ateneo barese «nei contesti più autorevoli della giurisprudenza e della dottrina italiana». La sua scomparsa rappresenta una grave perdita anche per Trani, città che gli ha dato i natali e che oggi saluta con riconoscenza un uomo che, attraverso lo studio, l'insegnamento e il servizio alle istituzioni, ha contribuito a elevare il prestigio della cultura giuridica italiana. tl@
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