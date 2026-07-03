Legambiente Trani e studenti Luiss insieme per una settimana di volontariato, ambiente e cittadinanza attiva

Si è conclusa un'intensa settimana di volontariato che ha visto protagonisti le studentesse e gli studenti della Luiss di Roma, insieme ai volontari e alle volontarie di Legambiente Trani.Il percorso è iniziato con giochi di conoscenza per favorire la creazione del gruppo, per poi proseguire con la presentazione ufficiale del campo al sindaco e all'amministrazione comunale, condividendo obiettivi, attività e lo spirito dell'iniziativa.Tra i momenti più significativi, la partecipazione allo spettacolo Terry, La guerr n'cap, diretto da Alessandra Ardito e Paolo Gubello e prodotto da La Luna nel Letto. Attraverso il racconto di Teresa Lamacchia, oggi donna libera dopo dieci anni di detenzione, affiancata sul palco da Fabio Salerno, i partecipanti hanno riflettuto sui temi della giustizia riparativa, del reinserimento sociale e del potere trasformativo dell'arte.Nell'ambito del progetto YRUX è stato approfondito il tema del placemaking con una lezione dedicata e un laboratorio di mappatura di comunità, per osservare Trani da una nuova prospettiva e comprenderne spazi, criticità e potenzialità.Il campo è stato anche l'occasione per concludere il percorso di Spritz4Change con il nodo Galattica di Trani, attraverso due laboratori esperienziali dedicati al benessere naturale e alla pirografia.Numerose anche le attività sul territorio, tra cui il walking tour e il plogging nell'area naturalistica costiera di Boccadoro, il bike tour fotografico di monitoraggio ambientale "Caccia allo Scempio", durante il quale sono state documentate alcune criticità ambientali, e il clean up nell'agro tranese con visita al parco di Santa Geffa.Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Santa Geffa per l'accoglienza e ad Amiu Trani per il supporto nella raccolta dei rifiuti durante l'attività di pulizia.Durante il campo i partecipanti hanno condiviso alcune iniziative anche con i ragazzi provenienti dalla Turchia, ospiti dell'associazione Eurosud nell'ambito di un progetto di scambio internazionale.Spazio anche alla scoperta culturale con una cena palestinese, organizzata nell'ambito del progetto AlterAzioni, e con un laboratorio di cucina antispreco, occasioni di confronto sul valore del cibo, della sostenibilità e dell'incontro tra culture.Il campo di volontariato si è così confermato un'esperienza di crescita personale, partecipazione e scoperta del territorio, capace di lasciare un segno nelle persone e nei luoghi coinvolti. Un ringraziamento finale è stato rivolto a tutte le studentesse e gli studenti, ai partner che hanno reso possibile il progetto e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.