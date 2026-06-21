Legambiente | A Trani il campo ecopacifista della LUISS: una settimana di volontariato, partecipazione e conoscenza del territorio

Venerdì 26 giugno, dalle 17.00 alle 19.00, presso Hub Portanova, si terrà uno Spritz4Change con il Nodo Galattica di Trani, dedicato alla pittura e alla pirografia su legno riciclato;

Sabato 27 giugno dalle 9.30 ci sarà un clean up nell'area naturalistica costiera di Boccadoro. L'attività prevede il trasferimento in bicicletta verso la costa nord della città, seguito da un walking tour e da un'azione di plogging per conoscere la storia, gli ecosistemi e la biodiversità dell'area, contribuendo allo stesso tempo alla sua tutela attraverso la raccolta dei rifiuti abbandonati;

Sabato 27 giugno dalle 18.00 alle 20.00, presso la spiaggia dello Scoglio di Frisio, si svolgerà il secondo appuntamento di Spritz4Change "Benessere Naturale", un laboratorio creativo-esperienziale guidato da Salvo Andrea Firpo, che accompagnerà le persone partecipanti in un percorso tra emozioni e creatività;

Lunedì 29 giugno dalle 9.30 è previsto un clean up nell'agro tranese, dedicato alla cura del paesaggio rurale e alla sensibilizzazione sul tema dell'abbandono dei rifiuti nelle aree extraurbane.

Dal 24 al 30 giugno Trani ospiterà, presso Hub Portanova, il campo ecopacifista promosso da Legambiente Trani insieme a un gruppo di studentesse e studenti dell'Università LUISS Guido Carli di Roma, una settimana dedicata al volontariato ambientale, alla partecipazione attiva e alla scoperta del territorio.Il campo nasce dalla convinzione che la sostenibilità e la costruzione della pace passino anche dalla conoscenza dei luoghi che si abitano, dal dialogo tra persone provenienti da esperienze e contesti diversi e dall'impegno diretto nelle varie comunità. Per questo motivo il gruppo sarà coinvolto in molteplici attività non formali, laboratori, mappature di comunità e percorsi di esplorazione urbana e rurale.Molte delle attività in programma saranno aperte anche alla cittadinanza:Questa esperienza sarà anche l'occasione di avere un primo momento di avvicinamento alla Festa dei Popoli che si terrà a fine estate, attraverso attività pensate per promuovere incontro, dialogo interculturale e partecipazione.Inoltre l'esperienza è strettamente connessa al progetto YRUX (Youth Rural Urban eXchange), dedicato allo scambio di pratiche, competenze ed esperienze tra contesti urbani e rurali, con l'obiettivo di rafforzare il protagonismo giovanile nei processi di sviluppo locale e nella costruzione di comunità più sostenibili e inclusive.In merito a questo, durante il campo si terranno attività di capacity building e momenti dedicati al placemaking, permettendo agli studenti e alle studentesse di riflettere sul rapporto tra città, spazi e comunità. Portando esempi concreti del territorio tranese mostreremo loro come sia contesti urbani che rurali possono diventare luoghi di partecipazione, cura e trasformazione condivisa.Il campo si svolge nell'ambito di AlterAzioni, progetto finanziato attraverso il bando della Regione Puglia "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", che vede Legambiente Trani come soggetto capofila e coinvolge una rete di partner composta da Comune di Trani, Wonder APS, Delle Arti ODV, Associazione Xiao Yan, Il Colore degli Anni e Arkadia ETS.