Trani | Via delle Tufare. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani | Via delle Tufare. Foto Tonino Lacalamita
Cronaca

Dopo la tragedia di via delle Tufare il Circolo "Walter Tobagi" di Trani esprime cordoglio alla famiglia e chiede sicurezza

Il Presidente Vito Cirillo: «La sicurezza stradale diventi una priorità assoluta dell' Amministrazione»

Trani - giovedì 6 agosto 2026 6.23
Continuano gli interventi e le riflessioni sulla necessità di rafforzare la sicurezza stradale in uno dei quartieri più popolosi della città, dopo la tragica morte di Gioacchino Dagnello, il 64enne investito in via delle Tufare. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del presidente del Circolo Culturale Walter Tobagi, Vito Cirillo, che, nell'esprimere cordoglio alla famiglia della vittima, rivolge un appello all'Amministrazione comunale affinché vengano adottati al più presto interventi di prevenzione e moderazione del traffico per evitare il ripetersi di simili tragedie.
  • Il comunicato stampa

Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittima per questa immane tragedia. Allo stesso tempo, rivolgo un appello all'Amministrazione comunale affinché intervenga con urgenza per migliorare la sicurezza di via delle Tufare e dell'intero quartiere Sant'Angelo, anche attraverso un rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Locale. Si tratta ormai di un'area molto trafficata, dove sono presenti una chiesa frequentata quotidianamente da numerosi fedeli, un parco pubblico con tanti bambini e famiglie e diverse attività commerciali. Chiedo che vengano installati dissuasori di velocità, attraversamenti pedonali rialzati o altri sistemi idonei, come già realizzato in via Superga, oltre a una verifica della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica, per ridurre il rischio di altri gravi incidenti. La sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta. Prevenire significa tutelare la vita dei cittadini e impedire che tragedie come questa possano ripetersi. Vito Cirillo - Presidente del Circolo Culturale Walter Tobagi

  • Incidente
  • Circolo Walter Tobagi
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