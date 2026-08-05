Rigenerazione Urbana e Commerciale: A Trani la due giorni di raccolta Firme di Confesercenti per la Proposta di Legge Nazionale

Mercoledì 5 Agosto: dalle 18:30 alle 20:30

dalle alle Giovedì 6 Agosto: dalle 18:30 alle 20:30

Accedere alla pagina dedicata: Cliccare sul link ufficiale https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6700009 Autenticarsi: Effettuare l'accesso alla piattaforma del Ministero della Giustizia tramite credenziali SPID o Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.). Confermare: Sottoscrivere la proposta di legge con un semplice click.

Il progressivo svuotamento economico e sociale dei centri urbani, il fenomeno della desertificazione commerciale e la chiusura dei negozi fisici di vicinato rappresentano ormai un'emergenza che colpisce l'intero territorio nazionale e, in modo sensibile, anche le nostre comunità pugliesi. Dove spegne le vetrine un'impresa di prossimità, viene meno un presidio sociale e di sicurezza per residenti, famiglie e visitatori. Per contrastare questo declino e strutturare tutele concrete e durature, laha promosso su scala nazionale unaintitolata "Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità". Per consentirne l'approdo al Parlamento occorre raccogliere. Il territorio di Trani risponde all'appello con una mobilitazione straordinaria sul campo: una due giorni di gazebo fisici per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere le sottoscrizioni necessarie, vedendo uniti allo stesso tavolo il mondo dell'associazionismo d'impresa e le istituzioni locali.La mobilitazione si svolgerà ain, nello storico presidio nei pressi del. I banchi per la raccolta firme saranno attivi per due giornate consecutive:L'evento vedrà la partecipazione diretta dei vertici del commercio locale e dell'Amministrazione Comunale. Saranno infatti presenti i rappresentanti del comparto commerciale tranese guidati dal(Direttore Provinciale Confesercenti BAT) e, in rappresentanza delle istituzioni cittadine, l'. La presenza congiunta dell'associazione e dell'amministrazione sottolinea l'importanza istituzionale di un'iniziativa che mira a dotare i Comuni di strumenti di pianificazione e risorse per la difesa del proprio tessuto commerciale.Come evidenziato nel comunicato ufficiale redatto dalla Confesercenti e nella relazione illustrativa del testo normativo, la legge si propone di dare risposte strutturali ad un settore che conta circain Italia e che versa ogni annodi imposte (4 miliardi di imposte locali e 4 miliardi di IRPEF) — una cifra pari a quasi venti volte il gettito stimato della web tax. Le attività di vicinato, i pubblici esercizi e le botteghe non delocalizzano: investono sul territorio e ne garantiscono l'accessibilità, l'accoglienza e la sicurezza.La proposta di legge d'iniziativa popolare si articola su capisaldi normativi precisi:Il provvedimento prevede una delega al Governo per disciplinare l'istituzione delle. Saranno lee lea individuare le aree urbane o periurbane da destinare a tali zone, includendo gli ambiti dove gli enti locali abbiano deliberato programmi di rivitalizzazione commerciale.Nelle ZESpro è prevista l'introduzione di une misure disia a favore degli esercizi di vicinato già esistenti sia per i nuovi insediamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) verrà istituito l', con compiti di monitoraggio, valutazione ed indirizzo delle politiche di settore.L'articolo 4 della legge riserva l'istituzione di unche fornirà la dotazione finanziaria e le coperture economiche dirette per sostenere gli interventi attuativi e i progetti nei territori.Per raggiungere il traguardo delleprescritte dalla Costituzione, è stata attivata la doppia modalità di sottoscrizione, sia tramite gazebi territoriali che online.È possibile sottoscrivere la proposta recandosi di persona al gazebo dioggi 5 agosto e domani 6 agosto, dalle ore 18:30 alle 20:30, presentandosi muniti di un documento di riconoscimento valido.È inoltre possibile firmare direttamente online attraverso la piattaforma ufficiale del Ministero della Giustizia seguendo questi semplici passaggi:L'iniziativa avviata a Trani rappresenta solo l'avvio di una mobilitazione capillare che coinvolgerà l'intera provincia BAT. Oltre alla raccolta firme tra i cittadini, la Confesercenti provinciale promuoverà il coinvolgimento formale di Enti e Istituzioni del territorio (Regione, Provincia e Comuni), invitando i Consigli Comunali ad approvare appositia sostegno della proposta di legge. Tutta la cittadinanza, gli operatori economici, i residenti e le forze sociali sono invitati a partecipare e a diffondere l'iniziativa per difendere il futuro delle nostre città e garantire continuità al commercio di prossimità.