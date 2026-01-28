Saldo è cultura
Eventi e cultura

Tra vetrine e poesia, Trani riscopre il commercio di vicinato

Performance artistiche e dialogo urbano trasformano i saldi in un’esperienza culturale condivisa

Trani - mercoledì 28 gennaio 2026 12.01
Si è conclusa sabato 24 la seconda tappa prevista per il saldo invernale attraverso un ulteriori percorso commerciale urbano, visitando commercianti che hanno aderito alla iniziativa attraverso l'esposizione di quadri di artisti del territorio e partecipando a performance teatrali di declamazione poetica in versi di autori locali.

Da Corso Vittorio Emanuele fino a Piazza della Libertà, cittadini e consumatori sono stati coinvolti in una passeggiata culturale esperienziale che ha messo insieme performance artistiche con momenti di dialogo sociale ed imprenditoriale presso le vetrine degli esercizi commerciali aderenti.

Hanno contribuito a trasformare le zone commerciali del Centro molte attività della Città, da Atelier Zappatore a Blasì; da Eterea ad Hashtag; dalla Profumeria Piccinini alla Giostra; dalla Rapita de Camilla a Lorusso calzature Alta Moda; dalla libreria Luna di Sabbia a Marini Abbigliamento; da Okkiali agli strumenti musicali di Old School Store; da Raffaella Store a Spallucci Gioielli; da Stile Vogue a Tortosa Elettrodomestici, che, insieme. hanno generato inconsapevolmente una offerta commerciale comune, sposando una semplice idea che accosta, ben progettata, lo shopping con attività culturali capaci di generare anche consapevolezza sul valore degli esercizi di vicinato, oltre che divenire una semplicistica attività di acquisto di beni.

L'iniziativa ha avuto, tra i suoi protagonisti, l'attore in erba, Michele Crup, della Compagnia Teatrale "Il carro dei Guitti", che ha impreziosito l'evento con declamazioni poetiche, accompagnato dal poeta marinaio Giuseppe Isim Laurora, referente dell'associazione culturale L'Ebanista, entrambi coinvolti dalla verve di Vittorio Cassinesi che, sia il 17 che il 24 Gennaio scorso, ha contribuito ad animare musicalmente le vie del percorso commerciale tracciato dal DUC, con interviste, dialoghi e riflessioni con clienti e commercianti, trasformando il tradizionale momento dei "saldi estivi ed invernali" in un'occasione di confronto su temi etici e culturali, oltre che prettamente commerciali.

Il Saldo è Cultura", ha dichiarato il Manger del Distretto Urbano del Commercio di Trani, dott. R.M. Landriscina si è dimostrato un format vincente, anche da migliorare, capace di dare valore al tessuto commerciale urbano con arricchimento di contenuti culturali capaci, insieme, arditamente, di produrre animazione urbana attraverso la partecipazione contemporanea di imprese e consumatori. Un'idea semplice che, unendo l'utile al dilettevole, rende coevo l'acquisto con la bellezza dell'arte, aiutando e favorendo il settore in crisi degli esercizi di vicinato, da sempre attori principe di una Città Viva e Sicura.

Presenti anche gli assessori, arch. A. Capone, la dott.ssa L. de Mari ed il manager del Distretto Urbano del Commercio e direttore provinciale Confesercenti B.A.T., dott. R.M. Landriscina, che hanno espresso pieno sostegno all'iniziativa, confermando la possibilità, su richiesta dei commercianti, di riproporla nei prossimi periodi di saldi.

Apprezzata anche la presenza spontanea del v. Sindaco F. Ferrante incontrato in Piazza Libertà, che ha manifestato il suo consenso per l'originalità ed il valore sociale del progetto commerciale. L'iniziativa si conferma dunque un appuntamento capace di mettere in dialogo commercio, cultura e comunità, rafforzando l'identità di una Trani dinamica, accogliente e culturalmente attiva.
  • Confesercenti
