Trani | Commercio Locale e Turismo nella BAT: Confesercenti e Mario Landriscina tracciano la rotta per il rilancio

Confesercenti BAT: «Rete, identità e innovazione digitale le armi vincenti per il futuro del commercio locale»

BARLETTA-ANDRIA-TRANI — Creare sinergia reale tra il mondo delle micro e piccole imprese, il comparto turistico e le amministrazioni comunali: è questo l'obiettivo primario promosso da Confesercenti Provinciale BAT sotto la guida del Direttore Mario Landriscina. In un momento storico in cui la competitività richiede visibilità, modernizzazione e capacità di fare rete, l'associazione di categoria rinnova il proprio impegno sul campo. Tra i pilastri portanti dell'azione associativa sul territorio figurano i Distretti Urbani del Commercio (DUC), strumento di partnership pubblico-privata fondamentale per attrarre risorse, riqualificare i centri storici ed erogare contributi diretti alle attività di vicinato. Parallelamente, l'organizzazione è in prima linea nella tutela del patrimonio socio-economico locale attraverso il censimento e la candidatura dei negozi tradizionali all'Albo Regionale delle Attività Storiche Pugliesi, premiando la resilienza di chi da oltre 30 e 40 anni costituisce il cuore pulsante dei nostri centri urbani. Sul fronte dell'innovazione, Confesercenti BAT supporta costantemente i commercianti e gli ambulanti mediante percorsi formativi dedicati all'e-commerce di prossimità, al marketing digitale e all'accesso alle opportunità offerte dai fondi regionali e del PNRR per la rigenerazione urbana. - «Il futuro del nostro terziario passa dalla capacità di fare sistema e di unire la tradizione dei nostri negozi alla modernità degli strumenti digitali e turistici», dichiara il Direttore Provinciale Mario Landriscina. «Continueremo ad affiancare gli imprenditori in ogni sede istituzionale per garantire crescita, tutele e opportunità concrete a chi investe ogni giorno nella nostra provincia».- Ufficio Stampa Confesercenti Provinciale BAT Per informazioni e contatti: segreteria@confesercentibat.it

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Il commercio di vicinato e la rete del terziario della provincia di Barletta-Andria-Trani si trovano ad affrontare sfide importanti: dalla transizione digitale al cambio dei consumi, fino alla necessità di intercettare flussi turistici sempre più esigenti. In questo scenario, l'azione di— guidata dal Direttore Provinciale e vicedirettore regionale— si conferma un punto di riferimento strategico e costante per la tutela dei mercati locali, l'aggregazione aziendale e il dialogo con le istituzioni pugliesi. Di seguito si riporta la nota stampa integrale a testimonianza del percorso intrapreso sul territorio, tra valorizzazione delle botteghe storiche, operatività dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) e innovazione a supporto del sistema produttivo provinciale.La linea tracciata da Confesercenti BAT conferma quanto la cooperazione tra associazioni di categoria e tessuto produttivo sia indispensabile per evitare lo spopolamento commerciale dei centri urbani. L'impegno portato avanti da Mario Landriscina si inserisce in una visione sistemica che guarda al futuro senza dimenticare l'identità del territorio. La redazione seguirà con attenzione i prossimi sviluppi legati ai bandi DUC e alle iniziative promozionali in cantiere per i prossimi mesi a supporto dei commercianti della BAT.