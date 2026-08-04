«Avventura Santa Geffa» torna per la 27ª edizione: dieci giorni tra giochi, amicizia e la scoperta di San Francesco

Giunto alla XXVII edizione, torna anche quest'anno dal 5 al 14 agosto il progetto Avventura Santa Geffa, un appuntamento estivo atteso da tanti bambini della città e dalle loro famiglie.Il progetto ogni anno affronta temi storici e culturali adattandoli a misura di bambino, che impara e scopre la storia attraverso lo strumento del gioco, che unisce conoscenza e divertimento stando insieme vivendo mille avventure.Quest'anno il progetto è dedicato ad un grande amico della cultura e della tradizione italiana: san Francesco, un ragazzo giovane e pieno di risorse di santità, figura che da sempre affascina il mondo intero tra studiosi, critici e artisti.In occasione dell'VIII Centenario della sua morte e dell'Anno Giubilare in suo onore, i bambini andranno alla scoperta della vita di Francesco, delle sue avventure in epoca medievale, della sua conversione e dei valori che ha tanto predicato: pace, tolleranza e rispetto per gli altri e per il Creato.Ci saranno giochi, tornei, nuove amicizie, lotte e tante scoperte all'insegna della condivisione e dell'avventura. Preparatevi a giocare, esplorare e scoprire insieme la sua storia!Vi aspettiamo per le iscrizioni lunedì 3 e martedì 4 agosto presso il Centro Giochi Gaia dalle 17:00 alle 19:00 e per giocare tutti insieme da mercoledì 5 a venerdì 14 agosto.