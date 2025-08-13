Santa Geffa
Eventi e cultura

Al Parco Santa Geffa prosegue il campo estivo Neverland per oltre 140 bambini

Il progetto centri estivi continua fino a dicembre grazie alla collaborazione di Comune e associazioni locali

Trani - mercoledì 13 agosto 2025
Proseguono le attività estive rivolte ai minori grazie alla collaborazione con il Comune di Trani, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM).

Iniziato il 4 agosto, prosegue il Progetto Avventura Santa Geffa, 26esima edizione, dal tema Neverland che vede coinvolti più di 140 bambini che, tra battaglie, incontri e avventure magiche, stanno scoprendo le affascinanti gesta di Peter Pan e dei suoi amici e nemici.Le attività si fermeranno il 14 agosto, ma riprenderanno dal 18 agosto e proseguiranno fino a dicembre grazie alle numerose e variegate iniziative proposte dalla rete sociale che vede coinvolte le associazioni: Xiao Yan, Colore degli anni, A.Ge, Delfino Blu, Azzurro Italia, Albero della Vita.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle prossime attività seguite i canali social delle Associazioni della rete La Città che Gioca.
  • Parco e chiesa Santa Geffa
