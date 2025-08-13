Al Parco Santa Geffa prosegue il campo estivo Neverland per oltre 140 bambini

Proseguono le attività estive rivolte ai minori grazie alla collaborazione con il Comune di Trani, finanziato dal Dipartimento per le politiche della famiglia (DIPOFAM).Iniziato il 4 agosto, prosegue il Progetto Avventura Santa Geffa, 26esima edizione, dal tema Neverland che vede coinvolti più di 140 bambini che, tra battaglie, incontri e avventure magiche, stanno scoprendo le affascinanti gesta di Peter Pan e dei suoi amici e nemici.Le attività si fermeranno il 14 agosto, ma riprenderanno dal 18 agosto e proseguiranno fino a dicembre grazie alle numerose e variegate iniziative proposte dalla rete sociale che vede coinvolte le associazioni: Xiao Yan, Colore degli anni, A.Ge, Delfino Blu, Azzurro Italia, Albero della Vita.Per ulteriori informazioni e per partecipare alle prossime attività seguite i canali social delle Associazioni della rete La Città che Gioca.