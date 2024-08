Santa Jezza Festival, oggi Nico Morelli Trio al Parco Santa Geffa

Continuano gli appuntamenti del Santa Jezza Festival, la rassegna musicale prodotta dal Parco Santa Geffa nell'ambito del progetto Crea in collaborazione con la Regione Puglia e il Comune di Trani e con la direzione artistica di Mimmo Campanale.Lunedì 12 agosto è la volta di Nico Morelli Trio con un allure internazionale, creato e condotto dal pianista Nico Morelli e affiancato da due musicisti fra i più rappresentativi e rinomati della scena europea attuale. Il repertorio predisposto da Morelli si basa su arrangiamenti moderni e dinamici di brani della tradizione folk del sud Italia in chiave jazzistica. Energia, sensibilità ed interplay portati ai loro limiti estremi sono gli ingredienti principali di questa formazione diretta dal pianista Nico Morelli, residente a Parigi e dalla lunga esperienza internazionale, che si affianca a due vere stelle del jazz di tutti i tempi: Camillo Pace e Mimmo Campanale.L'appuntamento è per lunedì 12 agosto al SantaJezza Festival 2024 al Parco Santa Geffa di TraniIl Santa Jezza Festival si inserisce in quella lunga esperienza di rivalutazione dell'area archeologica di Santa Geffa, trasformata in un originale contenitore socio-culturale grazie all'impegno oramai ventennale promosso dall'Associazione Xiao Yan Rondine che Ride e dal mirabile impegno e lavoro dei suoi tanti soci-lavoratori.Per info e prenotazione consigliata: 3283057259, info@xiaoyan.it