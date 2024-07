Contemporary Art Festival a Trani: un'esperienza immersiva tra natura e creatività

Il Parco Santa Geffa, all'interno del progetto per le Politiche Giovanili "Crea Giò", grazie al coinvolgimento di diversi giovani artisti provenienti dal territorio regionale e non solo, presenta il primo Contemporary Art Festival, un evento che si terrà dal 4 al 6 luglio 2024. Tre giorni in cui si celebrerà la creatività in tutte le sue forme, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nella splendida cornice del parco naturale di S. Geffa.Durante il festival, il parco si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto, ospitando installazioni, performance, opere d'arte, fotografia e musica. Artisti locali, provenienti da ogni parte d'Italia, presenteranno le loro opere in un ambiente che unisce la bellezza della natura con l'innovazione dell'arte contemporanea. Dal pomeriggio a sera il Parco di S.Geffa si trasformerà in una galleria d'arte immersiva accompagnata anche da importanti momenti poetici e musicali.Il programma sarà così articolato:4 Luglio: ore 19.30 inaugurazione «Contemporary Art Festival», a seguire alle ore 21.00 un affascinate concerto a lume di candela sotto le stelle, tra gli ulivi secolari di S. Geffa dal titolo *«Suoni di Luna Nuova»*, ad esibirsi gli alunni ed ex alunni della Scuola Baldassarre di Trani: Mario Mastrapasqua, Francesco Massaro, Mariarita Romanelli, Onofrio Paolo Bottaro, Mariagrazia Di Bello, Francesco Danese, Benedetta Cottino, guidati dal Maestro Alessandro Giusto, insieme per dare vita ad percorso musicale immersivo.5 Luglio: ore 18.00 dopo i laboratori di Children Painting pensati per i più piccoli ed una performance artistica di Anna Reali, ci sarà il «Natural Poetry», una serata tra poesia e musica elettronica tra le stelle e arte, aperta a tutti gli innamorati della poesia.6 Luglio: alle ore 20.30 è prevista una performance artistica al tramonto di Antonella Lombardi; dalle 22.00 grande festa con la serata musicale proposta dal Frekout Stoned Fest con una carrellata musicale che spazia dai suoni blues più trasgressivi alle più moderne contaminazioni dello scenario rock moderno. A concludere ci sarà il dj set di Pino Ursi.Il Contemporary Art Fest vuole rappresentare un modo differente per condividere delle serate di inizio estate immergendosi in contesto fatto di arte, cultura, socialità e tanto divertimento.