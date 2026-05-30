Attualità
Ciliento e Passero: «La vocazione marinara del territorio guarda al futuro»
Al via a Barletta i lavori per il prolungamento dei moli foranei, sostenuti anche da 13 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia.
Trani - sabato 30 maggio 2026 6.28 Comunicato Stampa
"La consegna dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta, avvenuta ieri mattina alla presenza del Ministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rappresenta un momento importante per la città di Barletta e per la provincia Bat, perché si tratta di un intervento che rilancerà e potenzierà la vocazione marinara del nostro territorio." Lo hanno dichiarato l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento e il capogruppo del gruppo Per la Puglia Ruggiero Passero, rappresentanti del territorio nella Giunta e nel Consiglio regionali.
"Possiamo dire che la realizzazione dell'intero intervento si deve alla Regione Puglia, che nella scorsa legislatura ha concesso un finanziamento di 13 milioni di euro, a valere su FSC 2021-2027, per incrementare il finanziamento ministeriale rivelatosi non sufficiente a completare l'opera", ha detto Debora Ciliento, che nella scorsa legislatura ricopriva l'incarico di assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile e ha seguito direttamente il provvedimento relativo allo stanziamento regionale.
"I lavori al porto di Barletta consentiranno alla nostra città di rilanciare l'economia del mare: turismo, commercio e logistica hanno bisogno di una infrastruttura portuale moderna, sicura, sostenibile che sia pienamente operativa per consentire sviluppo economico e sociale del territorio – ha detto Passero-. Un ringraziamento va sicuramente alla Regione Puglia e a chi si è prodigato per fare in modo che l'opera non fosse una nuova incompiuta."
"Possiamo dire che la realizzazione dell'intero intervento si deve alla Regione Puglia, che nella scorsa legislatura ha concesso un finanziamento di 13 milioni di euro, a valere su FSC 2021-2027, per incrementare il finanziamento ministeriale rivelatosi non sufficiente a completare l'opera", ha detto Debora Ciliento, che nella scorsa legislatura ricopriva l'incarico di assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile e ha seguito direttamente il provvedimento relativo allo stanziamento regionale.
"I lavori al porto di Barletta consentiranno alla nostra città di rilanciare l'economia del mare: turismo, commercio e logistica hanno bisogno di una infrastruttura portuale moderna, sicura, sostenibile che sia pienamente operativa per consentire sviluppo economico e sociale del territorio – ha detto Passero-. Un ringraziamento va sicuramente alla Regione Puglia e a chi si è prodigato per fare in modo che l'opera non fosse una nuova incompiuta."