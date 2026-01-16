Varata la Giunta Decaro: Trani mai così forte a Via Gentile. Ciliento all’Ambiente, la sorpresa è la "tranese" Leuzzi

ANTONIO DECARO - Presidente Deleghe: Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso.

CRISTIAN CASILI - Vicepresidente e Assessore al Welfare e allo Sport Deleghe: Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l'infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l'invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche di integrazione; Politiche giovanili.

DEBORA CILIENTO Assessore all'Ambiente e al Clima Deleghe: Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.

EUGENIO DI SCIASCIO Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro Deleghe: Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l'energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.

SEBASTIANO LEO Assessore al Bilancio e al Personale Deleghe: Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.

MARINA LEUZZI Assessore all'Urbanistica e alla Casa Deleghe: Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l'accesso alla casa e l'abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.

SILVIA MIGLIETTA Assessore alla Cultura e alla Conoscenza Deleghe: Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l'Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Politiche migratorie; Legalità e Antimafia sociale.

FRANCESCO PAOLICELLI Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale Deleghe: Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell'acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.

DONATO PENTASSUGLIA Assessore alla Salute e al Benessere Deleghe: Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale

RAFFAELE PIEMONTESE Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Deleghe: Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio; Difesa del suolo e rischio sismico.

GRAZIAMARIA STARACE Assessore al Turismo e alla Promozione Deleghe: Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all'industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.

Ufficializzata la squadra di governo in Regione Puglia: tutti i nomi e le deleghe assegnate. È ufficiale: il Presidenteha firmato oggi i decreti di nomina della nuova Giunta Regionale. Ma scorrendo i nomi della squadra di governo, salta subito all'occhio un dato politico e territoriale storico:Se la presenza di Trani nel Consiglio Regionale era già stata blindata da un risultato inedito – la compresenza di due consiglieri eletti,(PD) e il neo-eletto(FDI) – oggi si aggiunge un tassello fondamentale. Per la prima volta nella storia, a una consigliera regionale di Trani viene conferita una delega assessorile piena. Debora Ciliento, già detentrice del record della doppia elezione consecutiva a via Gentile, lascia le deleghe ai Trasporti per assumere un incarico di primissimo piano: sarà lei il nuovo. Una promozione sul campo che certifica il peso specifico della città adriatica all'interno della maggioranza.Ma le particolarità non finiscono qui. A rafforzare la "trazione tranese" della nuova giunta arriva una nomina esterna in quota Alleanza Verdi-Sinistra (AVS):. Sebbene salentina d'adozione, Leuzzi è una "tranese doc", portando di fatto a tre le figure legate alla città che avranno voce in capitolo nelle stanze dei bottoni regionali (Ciliento e Leuzzi in Giunta, Ferri in Consiglio). La nomina di Leuzzi, figura tecnica e politica di spessore, è stata accolta con favore da, Segretario Regionale di Sinistra Italiana e concittadino della neo-assessora.Di Lernia ha voluto sottolineare come questa scelta rappresenti non un arrivo, ma un nuovo inizio basato sulla competenza: "A quanti si aspettavano il punto di arrivo, noi proponiamo il punto di partenza. Perché come avevo avuto modo di dirvi, la politica fatta con la testa non sta mai ferma, riparte sempre. Ringrazio Antonio Decaro per aver fatto una scelta politica. Marina Leuzzi è una dirigente della segreteria regionale di Sinistra Italiana; oltre alle sue capacità avrà anche le competenze e la preparazione politica di tutta AVS, con la forza che ne deriva dall'equilibrio che ci siamo sempre dati fra continuità e rinnovamento."La nuova giunta si presenta con un mix di esperienza e novità:in totale, di cui otto scelti tra gli eletti e due esterni. Perfetto l'equilibrio di genere nelle posizioni chiave (4 donne e 6 uomini). Politicamente, ilfa la parte del leone con quattro assessorati pesanti. Seguono la lista civicacon due poltrone, ilche incassa un assessorato e la vicepresidenza, e una casella a testa per. Completa la squadra un tecnico puro allo Sviluppo Economico.