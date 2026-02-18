Politica
Regione Puglia. Investimenti sui temi caldi che riguardano anche Trani: scuola, lavoro e salute
La Giunta stanzia risorse strategiche per il sostegno alle famiglie, l’inclusione lavorativa e l’efficienza sanitaria
Trani - mercoledì 18 febbraio 2026 6.26
Nell'ultima seduta del 17 febbraio 2026, la Giunta Regionale della Puglia ha approvato una serie di provvedimenti di forte impatto sociale, destinando fondi significativi a settori importanti come l'istruzione, le politiche del lavoro e la sanità. Si tratta di interventi che mirano a consolidare il sistema di welfare regionale, garantendo maggiore equità e servizi più efficienti ai cittadini.
Questi primi provvedimenti della Giunta guidata da Antonio Decaro delineano una rotta politica chiara e definita: il Welfare non è considerato una spesa, ma il fulcro della strategia di governo regionale. Dallo stanziamento massiccio per il collocamento mirato dei disabili al sostegno concreto per il diritto allo studio, emerge la volontà di costruire una Puglia più equa, dove la protezione dei soggetti più fragili e l'investimento sulle nuove generazioni diventano il motore della crescita sociale. Con queste misure, l'amministrazione Decaro sceglie di ripartire dai bisogni primari dei cittadini, confermando che la salute, l'istruzione e il lavoro dignitoso restano le fondamenta inscindibili del nuovo corso regionale.
- Istruzione: borse di studio e libri di testo
- Lavoro: 11 milioni per il collocamento mirato
- Salute: appropriatezza prescrittiva e risparmio
- Formazione e parità di genere
