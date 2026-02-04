Regione Puglia. <span>Foto Credits</span>
Regione Puglia. Foto Credits
Politica

Progettare il futuro di Trani: dalla Regione Puglia nuove risorse per il territorio

Decaro: “La Regione finanzia il primo passo per dare a tutti i Comuni le stesse possibilità di futuro”

Trani - mercoledì 4 febbraio 2026 07.10
La Giunta regionale ha approvato lo scorso 03 febbraio lo stanziamento di 7 milioni e 770mila euro per i Comuni pugliesi a valere sul "Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche" per l'anno 2026. Cosa significa concretamente per Trani? Molto spesso i Comuni hanno grandi idee per migliorare la città — nuovi asili nido, piste ciclabili, biblioteche o opere di difesa della costa — ma mancano dei fondi iniziali per pagare i tecnici, gli architetti e gli ingegneri che devono disegnare il progetto. Senza un progetto pronto, non si può partecipare ai bandi europei e nazionali.

Con lo strumento del "Fondo rotativo di progettazione" la Regione intende sostenere e migliorare la capacità di progettazione degli Enti locali ex art. 2 TUEL, dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della regione Puglia, delle Agenzie della Regione Puglia, delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Puglia, delle Aziende pubbliche per i Servizi alla Persona e la società interamente partecipata dalla Regione Puglia Valore immobiliare, al fine di realizzare, con fondi europei, statali e/o regionali, opere e/o infrastrutture che potranno favorire lo sviluppo socioeconomico del territorio nonché per la tutela dello stesso. Il fondo finanzia le attività relative alla elaborazione di uno o più livelli di progettazione:
a) Progetto di fattibilità tecnico-economica;
b) Progetto esecutivo.

Le attività devono essere realizzate attraverso il ricorso ad affidamenti all'esterno di servizi di ingegneria e architettura, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Ogni singolo soggetto proponente può presentare richieste di finanziamento relative ad attività di progettazione, non ancora affidate, afferenti a più interventi (opere e/o infrastrutture) da realizzarsi sul territorio della regione Puglia, che siano coerenti con le priorità dei documenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale e ricevere un contributo massimo di € 300.000,00, fino al 100% del valore delle attività.

"Questi fondi – spiega il presidente della Regione Puglia Antonio Decarosono molto attesi dai Comuni che spesso non hanno nei propri bilanci le somme disponibili per avviare progettazioni utili a partecipare a bandi che finanziano opere pubbliche per il miglioramento della qualità urbana. Purtroppo, proprio la mancanza di risorse per fare il primo passo penalizza tanti territori che si vedono privati della possibilità di immaginare e realizzare nuove opere pubbliche (...) di cui oggi abbiamo bisogno. La Regione quindi mette a disposizione dei Comuni i soldi per dotarsi di un parco-progetti che possa essere utilizzato man mano che emergono opportunità di finanziamento, così da dare a tutti i territori le stesse possibilità di realizzare il proprio futuro".
  • Regione Puglia
Altri contenuti a tema
La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni Sanità La Regione delibera il piano di riduzione delle liste d’attesa: nella Asl BT obj da smaltire 20.220 prestazioni Dal 02 febbraio al 30 giugno, Decaro: “Piani ambiziosi ma possibili con la collaborazione di tutti”
Varata la Giunta Decaro: Trani mai così forte a Via Gentile. Ciliento all’Ambiente, la sorpresa è la "tranese" Leuzzi Varata la Giunta Decaro: Trani mai così forte a Via Gentile. Ciliento all’Ambiente, la sorpresa è la "tranese" Leuzzi Ufficializzata la squadra di governo in Regione Puglia: tutti i nomi e le deleghe assegnate
Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale Attualità Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale Vertice oggi in Presidenza con il Governatore Decaro, i vertici della Magistratura pugliese e l'Anci
Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione il 7 gennaio Antonio Decaro sarà proclamato presidente della Regione il 7 gennaio La cerimonia in Corte d'Appello a Bari
Puglia Possibile: il welfare che diventa comunità Speciale Puglia Possibile: il welfare che diventa comunità Un laboratorio di partecipazione e solidarietà per trasformare i bisogni in risposte condivise
Al via il nuovo “Patto di Cura” in Puglia Enti locali Al via il nuovo “Patto di Cura” in Puglia Contributi fino a 1.250 euro per l'assistenza domiciliare a persone con disabilità gravissima
Ondata di caldo, Emiliano firma l'ordinanza: limite ai riders tra le 12.30 e le 16 con temperature alte Territorio Ondata di caldo, Emiliano firma l'ordinanza: limite ai riders tra le 12.30 e le 16 con temperature alte La precedente ordinanza riguardava principalmente i lavoratori dei settori agricolo, forestale, edile, florovivaistico
Istituito l'inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia Territorio Istituito l'inventario regionale del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia Matrangola: «Strumento strategico per tutelare l'identità culturale pugliese»
Sottovia di Via De Robertis: i lavori accelerano, ma l'incognita Soprintendenza frena la chiusura del passaggio a livello a Trani
4 febbraio 2026 Sottovia di Via De Robertis: i lavori accelerano, ma l'incognita Soprintendenza frena la chiusura del passaggio a livello a Trani
Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani
4 febbraio 2026 Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani
Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip "
4 febbraio 2026 Il surreale sale in cattedra: al Teatro Mimesis di Trani il "Maestro Pip"
La Scuola "E.Baldassarre " di Trani premiata per le vittorie nelle competizioni sportive
4 febbraio 2026 La Scuola "E.Baldassarre" di Trani premiata per le vittorie nelle competizioni sportive
Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani
3 febbraio 2026 Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani
Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra
3 febbraio 2026 Ottica Casa Pinari lancia il contest per il suo terzo compleanno e fa squadra
Riparte PreveniAmo, visite specialistiche gratuite per i più fragili
3 febbraio 2026 Riparte PreveniAmo, visite specialistiche gratuite per i più fragili
Imu, la Corte Tributaria dà ragione al Comune di Trani: legittimi gli accertamenti su Arca
3 febbraio 2026 Imu, la Corte Tributaria dà ragione al Comune di Trani: legittimi gli accertamenti su Arca
Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico
3 febbraio 2026 Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico
La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio
3 febbraio 2026 La Cattedrale di Trani si è illumina per la Vita Consacrata: un «Sì» che si rinnova tra profezia e servizio
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.