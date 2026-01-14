Lotta all'abusivismo, la Puglia serra i ranghi: il procuratore Nitti alla guida del tavolo tecnico regionale

La tutela del territorio e il ripristino della legalità passano da una nuova sinergia tra Istituzioni e Magistratura. È questo il cuore dell'importante vertice in programma, presso la sede della Regione Puglia. Alle ore, nella Sala Giunta del Palazzo di Presidenza (Lungomare Nazario Sauro 31), si insedierà il tavolo tecnico regionale per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Una "task force" di altissimo profilo che vedrà un ruolo centrale per la Procura di Trani: a presiedere i lavori del tavolo sarà infatti, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, magistrato da sempre in prima linea nella difesa dell'ambiente e del paesaggio.L'incontro odierno segna un cambio di passo nella strategia di contrasto al cemento illegale, puntando sul coordinamento diretto tra gli uffici giudiziari e l'amministrazione regionale. Al fianco del presidente designato Nitti, siederanno le massime cariche della giustizia pugliese: l'avvocato generale della Corte di Appello di Bari,, il sostituto procuratore presso la Procura di Bari,, e il sostituto procuratore presso la Procura di Foggia,. A rappresentare i Comuni, spesso primo fronte (e talvolta anello debole per mancanza di fondi o strumenti) nella lotta agli abusi, ci sarà la presidente di Anci Puglia,A fare gli onori di casa e a portare i saluti iniziali sarà il Presidente della Regione Puglia,. La presenza del Governatore sottolinea la volontà politica di non lasciare sola la Magistratura in questa battaglia, fornendo supporto amministrativo e, presumibilmente, risorse per rendere effettive le ordinanze di demolizione, spesso bloccate da burocrazia e contenziosi. Il tavolo tecnico guidato da Nitti avrà il compito di monitorare il fenomeno, snellire le procedure e creare un fronte comune contro l'aggressione al paesaggio. La scelta del Procuratore di Trani come guida non è casuale: il territorio della BAT e del Nord Barese è stato spesso teatro di importanti operazioni contro l'abusivismo, e l'esperienza maturata da Nitti in questo campo sarà fondamentale per esportare un "modello operativo" efficace su scala regionale.