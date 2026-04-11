Licia, la “Dama di Fiori” di Trani
Licia, la “Dama di Fiori” di Trani
Vita di città

Licia, la “Dama di Fiori” che fa rende bello il centro storico di Trani

Tra cura del verde e senso civico, il suo esempio diventa simbolo di cittadinanza attiva e collaborazione con istituzioni e imprese

Trani - sabato 11 aprile 2026 7.24
Licia, ormai conosciuta come la "Dama di Fiori", è diventata un simbolo concreto di come la bellezza possa nascere da gesti semplici e quotidiani. Nel cuore del centro storico di Trani, ha scelto di prendersi cura non solo dello spazio antistante la propria abitazione, ma di contribuire attivamente a rendere più accogliente e armonioso l'intero contesto urbano. Vasi, piante e composizioni floreali trasformano angoli di pietra in piccoli giardini diffusi, capaci di restituire colore e vitalità a vicoli e scorci già ricchi di storia. Un'iniziativa che va oltre l'estetica e diventa espressione di un profondo senso civico: prendersi cura di ciò che è di tutti.

Il gesto della signora Licia si inserisce in un movimento più ampio che da tempo coinvolge residenti, abbiamo a suo tempo segnalato altre iniziative dello stesso genere, e commercianti del centro storico tranese. In particolare, esperienze ricorrenti come quelle di via Zanardelli dimostrano come sia possibile estendere la cura degli spazi privati all'ambiente circostante, contribuendo a creare una città più ordinata, vivibile e partecipata.

Proprio dalla sensibilità della "Dama di Fiori" è nata anche una segnalazione al Vice Sindaco Fabrizio Ferrante, che ha portato a un intervento significativo nell'area del Castello. Grazie alla donazione della ditta De Grecis, sono state inserite piante e fiori ornamentali che, in perfetta armonia con la pietra di Trani, valorizzano uno dei luoghi simbolo della città.

Un risultato che testimonia quanto la collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese possa generare effetti concreti e duraturi. Un modello virtuoso che parte dal basso, dall'iniziativa individuale, e si traduce in un beneficio collettivo.
In un tempo in cui spesso si evidenziano criticità e mancanze, la storia di Licia ricorda che il cambiamento può iniziare anche da un fiore. E che la bellezza, quando è condivisa, diventa patrimonio di tutti.
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