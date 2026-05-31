Ballottaggio a Trani, nessun apparentamento: il 1° giugno il sorteggio per l'ordine sulle schede

Si comunica ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio delle Elezioni Amministrative 2026 e ai delegati delle liste collegate che il giorno 1 giugno 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Tamborrino, sita al II piano di Palazzo di Città, avranno luogo le operazioni di sorteggio per la determinazione dell'ordine di stampa sui manifesti e sulle schede di voto dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, che si svolgerà nelle giornate del 7 e 8 giugno 2026.Sono ammessi al turno di ballottaggio i seguenti candidati alla carica di Sindaco con le rispettive liste collegate:• Angelo Guarriello Sindaco• Fratelli d'Italia• Forza Italia• Trani Libera• Per Trani con Galiano Sindaco• Partito Democratico Galiano Sindaco• Popolari con Galiano• Alleanza Verdi Sinistra• Italia VivaI candidati interessati e i delegati delle liste collegate sono invitati a presenziare alle operazioni di sorteggio.