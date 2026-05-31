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Ballottaggio a Trani, nessun apparentamento: il 1° giugno il sorteggio per l'ordine sulle schede

Dopo il primo turno restano in corsa Angelo Guarriello e Marco Galiano

Trani - domenica 31 maggio 2026 12.34
Si comunica ai candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio delle Elezioni Amministrative 2026 e ai delegati delle liste collegate che il giorno 1 giugno 2026, alle ore 11:00, presso la Sala Tamborrino, sita al II piano di Palazzo di Città, avranno luogo le operazioni di sorteggio per la determinazione dell'ordine di stampa sui manifesti e sulle schede di voto dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi al turno di ballottaggio, che si svolgerà nelle giornate del 7 e 8 giugno 2026.
Sono ammessi al turno di ballottaggio i seguenti candidati alla carica di Sindaco con le rispettive liste collegate:

Angelo Guarriello
• Angelo Guarriello Sindaco
• Fratelli d'Italia
• Forza Italia
• Trani Libera

Marco Galiano
• Per Trani con Galiano Sindaco
• Partito Democratico Galiano Sindaco
• Popolari con Galiano
• Alleanza Verdi Sinistra
• Italia Viva

I candidati interessati e i delegati delle liste collegate sono invitati a presenziare alle operazioni di sorteggio.
Elezioni Amministrative 2026
  • Comune di Trani
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