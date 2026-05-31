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Scuola e Lavoro

La Baldassarre brilla alle Finali Nazionali dei Giochi della Gioventù: Puglia sul podio, Trani protagonista

A Roma dieci studenti dell’istituto tranese hanno rappresentato la regione nelle gare di atletica

Trani - domenica 31 maggio 2026 8.44
Nelle giornate dal 26 al 29 maggio si sono tenute la Finali Nazionali dei Giochi della Gioventù a Roma. La scuola Baldassarre di Trani diretta dalla prof.ssa Angela Tannoia,anche quest'anno, ha partecipato alla gare finali di Atletica presso lo stadio Olimpico di Roma con ben 10 studenti preparati durante l'anno scolastico dai docenti Laminafra e Mauro ed accompagnati dagli stessi insieme alla prof.ssa Squeo. In un festoso clima fatto di sport, amicizia inclusione e divertimento, la Regione Puglia ha fatto incetta di vittorie posizionandosi al terzo posto sul podio assoluto nazionale dietro il Piemonte e la Lombardia. Più di 300 studenti pugliesi delle scuola secondarie di primo e secondo grado hanno espresso al meglio le loro competenze sportive portando la propria regione ad un risultato eccezionale. Tra gli "atleti" della scuola Baldassarre, che già avevano conquistato il podio più alto alle gare regionali, spicca il nome di Michael Pignataro, argento per il salto in lungo con 4 metri e 88. La scuola tutta esprime orgoglio e gioia per i risultati raggiunti da tutti gli studenti che, ancora una volta, hanno portano lustro all'istituto Tranese primeggiando in ambito sportivo e dimostrando quanto la progettualità formativa abbia raggiunto gli obiettivi prefissi legati alla crescita dei propri studenti.
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