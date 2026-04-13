Dall’Ungheria all’Italia: crescere attraverso il job shadowing

Nell'ambito del progetto europeo Erasmus+ KA121- Sustainable Future: Reducing Waste, Protecting the Environment, la scuola "Baldassarre" di Trani, diretta dal dott. Marco Galiano, ha ospitato per alcuni giorni per un'esperienza di Job Shadowing quattro docenti ungheresi della scuola di Koka "Kókai Kossuth Lajos Általános Iskola".Durante la loro permanenza, gli insegnanti ospiti hanno avuto l'opportunità di assistere a lezioni in diverse discipline, conoscere le metodologie didattiche adottate dai colleghi italiani e osservare da vicino l'organizzazione scolastica, la gestione delle classi e le pratiche di inclusione. In particolare le prof.sse Zeccchillo e Panaro, docenti di matematica, le prof.sse Cosmai e Massari, docenti di tecnologia, il prof. Russo di sostegno, la prof.ssa Trentadue, docente di arte e immagine, le prof.sse Ventura e Sallustio, docenti di italiano, la prof.ssa Barile, docente di lingua francese e la prof.ssa Mauro, docente di educazione fisica, hanno accolto i colleghi ungheresi nelle loro attività, condividendo l'uso delle tecnologie digitali, i progetti interdisciplinari e le varie strategie per promuovere la partecipazione attiva degli alunni.Nella giornata di giovedì i docenti ungheresi hanno accompagnato i nostri alunni alle gare provinciali di atletica su pista presso lo stadio Puttilli di Barletta, competizione che ha portato alla scuola Baldassarre ben 25 medaglie, di cui 15 ori, e la coppa per migliore scuola della provincia BAT.Tutte le attività si sono svolte in un clima di accoglienza e collaborazione: gli insegnanti ungheresi hanno partecipato a laboratori, incontri con il dirigente scolastico e momenti di confronto con il corpo docente, condividendo esperienze e approcci pedagogici. L'esperienza ha rappresentato un'importante occasione di crescita reciproca, rafforzando il dialogo interculturale e la dimensione europea dell'educazione.Un ringraziamento alla Commissione Europa, costituita dalle prof.sse Canaletti, Maddalena, Pappagallo, Palmieri e Miraglia, che con il suo costante lavoro conferma l'impegno della scuola Baldassarre nel promuovere l'internazionalizzazione e nel valorizzare la formazione continua dei docenti attraverso scambi e collaborazioni che arricchiscono la qualità dell'offerta formativa e delle relazioni umane tra le scuole europee.