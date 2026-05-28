Antonio Decaro - Debora Ciliento. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Antonio Decaro - Debora Ciliento. Foto Tonino Lacalamita
Ambiente

Traffico illecito di rifiuti, Decaro e Ciliento: “La Regione Puglia si costituirà parte civile”

Il Presidente e l'Assessora all’Ambiente commentano l'operazione di DDA e Carabinieri: “Un colpo durissimo alla criminalità. Atto doveroso per difendere la nostra terra”

Trani - giovedì 28 maggio 2026 5.43 Comunicato Stampa
Decaro e Ciliento su operazione dei Carabinieri e della DDA di Bari contro l'illecito smaltimento di rifiuti in Puglia "Regione Puglia si costituirà Parte civile. Ringraziamo Magistratura e Forze dell'ordine"
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha commentato positivamente l'operazione portata a termine dai Carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha scoperchiato traffico e smaltimento illecito di rifiuti tra Campania e Puglia: "Lo sversamento illecito dei rifiuti non è solo un crimine ambientale ma anche un'ipoteca sul futuro della nostra terra e di chi la abiterà. Per questo la Regione Puglia depositerà atto di costituzione quale persona offesa sin dalla fase delle indagini preliminari, per poi costituirsi parte civile a seguito dell'esercizio dell'azione penale. Questa ci sembra un'azione doverosa per difendere il nostro territorio e per supportare l'azione di Magistratura e Forze dell'Ordine, che ringraziamo, che oggi hanno inferto alla criminalità organizzata un ennesimo colpo durissimo in favore della legalità e della tutela dell'ambiente pugliese".

"Le azioni di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di rifiuti speciali nelle campagne e nelle aree agricole pugliesi oggi registrano un importante risultato - prosegue l'assessora all'Ambiente Debora Ciliento - La Puglia è troppo spesso scenario di azioni illecite in materia di smaltimento rifiuti, ma la collaborazione tra magistratura, forze dell'ordine e istituzioni dimostra di essere sempre più forte ed efficace. La Regione Puglia ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per riportare legalità e sicurezza nel nostro territorio".
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