Traffico illecito di rifiuti, Decaro e Ciliento: “La Regione Puglia si costituirà parte civile”

Decaro e Ciliento su operazione dei Carabinieri e della DDA di Bari contro l'illecito smaltimento di rifiuti in Puglia "Regione Puglia si costituirà Parte civile. Ringraziamo Magistratura e Forze dell'ordine"Il presidente della Regione Puglia,, ha commentato positivamente l'operazione portata a termine dai Carabinieri e dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha scoperchiato traffico e smaltimento illecito di rifiuti tra Campania e Puglia: "Lo sversamento illecito dei rifiuti non è solo un crimine ambientale ma anche un'ipoteca sul futuro della nostra terra e di chi la abiterà. Per questo la Regione Puglia depositerà atto di costituzione quale persona offesa sin dalla fase delle indagini preliminari, per poi costituirsi parte civile a seguito dell'esercizio dell'azione penale. Questa ci sembra un'azione doverosa per difendere il nostro territorio e per supportare l'azione di Magistratura e Forze dell'Ordine, che ringraziamo, che oggi hanno inferto alla criminalità organizzata un ennesimo colpo durissimo in favore della legalità e della tutela dell'ambiente pugliese"."Le azioni di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di rifiuti speciali nelle campagne e nelle aree agricole pugliesi oggi registrano un importante risultato - prosegue l'assessora all'Ambiente- La Puglia è troppo spesso scenario di azioni illecite in materia di smaltimento rifiuti, ma la collaborazione tra magistratura, forze dell'ordine e istituzioni dimostra di essere sempre più forte ed efficace. La Regione Puglia ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per riportare legalità e sicurezza nel nostro territorio".