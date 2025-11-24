Debora Cilento
Politica

Debora Ciliento: «Abbiamo il dovere di stare a stretto contatto con le comunità»

«Dobbiamo ricucire quel rapporto tra politica e cittadini»

Trani - lunedì 24 novembre 2025 18.21
Le parole di Debora Ciliento a margine dello spoglio per il rinnovo del consiglio regionale.
  • Debora Ciliento
  • Elezioni Regionali 2025
