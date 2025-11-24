Debora Ciliento: «Abbiamo il dovere di stare a stretto contatto con le comunità»

Trani - lunedì 24 novembre 2025
18.21
Powered by
Le parole di Debora Ciliento a margine dello spoglio per il rinnovo del consiglio regionale.
Altri contenuti a tema
Attualità Antonio Decaro è il nuovo presidente della Puglia
L'ex sindaco di Bari ha vinto alle elezioni con un netto distacco rispetto agli altri candidati
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
Gli oltre 3,5 milioni di elettori pugliesi sono chiamati alle urne domani e lunedì
Attualità Piazze vuote e politica silenziosa. Acute osservazioni di Gianni De Iuliis: "Dove sono finiti i comizi elettorali?"
Un sintomo della crisi democratica: l'addio al contatto "tattile" tra elettori e candidati, sostituito dallo storytelling e dal marketing sui social media
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Trani gratis
nella tua e-mail