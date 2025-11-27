Debora Ciliento e la festa che non ti aspetti, tra brindisi e richiami all'ascolto

Social Video 4 minuti Debora Ciliento (PD) festeggia la sua rielezione a Consigliera della Regione Puglia Tonino Lacalamita

Il 25 novembre 2025 non è stata solo una data per celebrare l'importante ricorrenza della Giornata contro la violenza sulle donne, ma è stato anche il giorno scelto daper incontrare i suoi diretti elettori. All'indomani di una rielezione storica al Consiglio Regionale della Puglia, la Consigliera ha voluto condividere il suo risultato—su 22.752 voti ottenuti dal Partito Democratico—non con una festa chiassosa, ma con un incontro intimo e partecipato. L'incontro ha segnato l'inizio di una nuova fase: quella del servizio con maggiore responsabilità.Nel suo discorso,, ha toccato subito una nota dolente, ma essenziale per il futuro del Partito Democratico nel territorio: la necessità di superare la paura di esporsi. "Tante persone mi hanno detto: 'Deborah, noi siamo con te, ma non ci far rispondere.' Questa frase fa riflettere," ha dichiarato "Dobbiamo essere capaci di fare. E se l'ho sentita dire più volte è perché forse in qualcosa abbiamo sbagliato e va recuperato." Ciliento ha ribadito che il risultato elettorale è un mandato per costruire unae di essere recuperata, invitando tutti, tesserati e non, a sentirsi parte del percorso. Ha poi lanciato una sfida al voto imminente a Minervino, Andria e Trani, dicendosi sicura che l'entusiasmo della campagna saprà contrastare l'odierna presenza del centrodestra.Nell'intervista rilasciata, Ciliento ha chiarito come l'esperienza della precedente consiliatura abbia forgiato il suo approccio politico: "Sicuramente mi hanno insegnato innanzitutto a capire il ruolo del consigliere regionale, dell'assessore regionale, a metterlo in pratica per il bene di tutti e questo credo che sia l'aspetto più importante, quello del." Rispondendo alle critiche sul "cosa hai fatto per Trani", ha sottolineato che il ruolo regionale impone unasul territorio, citando l'efficacia del Governo Emiliano e il lavoro svolto per la BAT. L'agenda per i prossimi cinque anni è chiara: dare risposte urgenti su temi comee lodel territorio. "Tutto questo lo faremo con la squadra che si è formata, con i colleghi che verranno in consiglio regionale del territorio e quindi abbiamo veramente cinque anni su cui lavorare e dare risposte chiare," ha affermato.Il giorno dell'incontro ha assunto un significato particolare: "Finire la campagna elettorale in questa giornata è qualcosa che a me deve star bene. Il mio pensiero va a tutte quelle donne vittime di violenza." Ciliento ha poi sottolineato l'onore e ladi essere l'unica donna prima eletta tra le sei province della BAT, ricordando che la violenza non è solo fisica, ma "molto spesso sulla." Un riferimento, forse, alle difficoltà incontrate anche durante la sua intensa campagna elettorale. Per mantenere il legame con gli elettori, la Consigliera ha promesso unin città, non solo per "raccontare ciò che accade in Regione," ma soprattutto perA chiusura dell'incontro, prima del brindisi dedicato alla madre (e al piccolo Girolamo, il più piccolo della famiglia, chiamato a condividere la gioia della vittoria), i presenti hanno voluto esprimere il loro sentito augurio a. La partecipazione commossa e numerosa al comitato ha voluto significare non solo una congratulazione per il traguardo raggiunto, ma l'auspicio che la sua rielezione sia foriera di un nuovo impegno, rinnovato e profondo. L'augurio di tutti è che la Consigliera porti a Bari lae l'di questa campagna, mettendosi subito al servizio dell'intera Comunità della BAT, affinché le promesse di ascolto e concretezza si trasformino in risultati tangibili per il territorio.Al Comitato elettorale erano presentiin rappresentanza della Segreteria Regionale del PD, il Segretario del PD di Trani, il Vicesindaco della Città, le rappresentanze civiche e politiche da tutti i comuni della BAT ed il Sindaco di Traniche in mattinata aveva salutato la rielezione di Debora Ciliento con un post social dove aveva espresso il proprio augurio aribadito nell'intervista rilasciata: "La sua conferma, con grande forza, nel suo secondo mandato, porta avanti la continuità politica che sostiene l'attuale Amministrazione. Per la prima volta, un rappresentante del centrosinistra tranese approda in Consiglio regionale per la terza volta consecutiva dal 2015, un fatto che testimonia la solidità del rapporto tra la sua visione politica e la comunità".