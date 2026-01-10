Debora Ciliento. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Ciliento, ufficiale il bis in Regione: «Lavorerò per l'identità della BAT»

Conferma la consigliera dem tra i banchi di Via Gentile. Nel suo ringraziamento social non solo emozione, ma una precisa dichiarazione d'intenti sul ruolo politico della sesta provincia

Trani - sabato 10 gennaio 2026 10.08
L'ufficialità è arrivata, trasformando i numeri delle urne in un seggio garantito. Debora Ciliento è stata proclamata nuovamente Consigliera Regionale della Puglia tra le file del Partito Democratico. Una riconferma che era nell'aria sin dalla notte dello spoglio del 24 novembre, ma che ora assume i crismi della formalità istituzionale. Per celebrare il momento, la consigliera tranese ha affidato ai social un messaggio che va oltre il semplice rito dei ringraziamenti. Se da un lato c'è l'aspetto umano – "l'emozione è la stessa del 24 novembre" e il pensiero rivolto a chi l'ha sostenuta con fiducia – dall'altro emerge una lettura politica lucida delle sfide che attendono la nuova legislatura.

Il passaggio chiave: la rivendicazione territoriale
Il passaggio politicamente più rilevante, che suona quasi come un manifesto programmatico per i prossimi cinque anni, è quello finale. Ciliento scrive: "Insieme, lavoreremo per il bene della Puglia e dei bisogni di tutti i cittadini pugliesi, con attenzione al nostro territorio della provincia di Barletta Andria Trani che deve affermare il proprio ruolo e la propria identità nel panorama delle politiche regionali." In queste righe si legge la volontà di superare una logica puramente assistenzialista o di rappresentanza passiva. L'obiettivo dichiarato è quello di "affermare il ruolo e l'identità" della BAT. Una provincia spesso schiacciata tra i giganti di Bari e Foggia, che necessita di una voce forte in Consiglio per rivendicare infrastrutture, sanità e centralità decisionale.

La riconferma di Debora Ciliento, dunque, non viene letta dalla diretta interessata come un punto d'arrivo, ma come l'assunzione di una "responsabilità forte". Il mandato ricevuto dagli elettori diventa lo strumento per portare le istanze di Trani e della sesta provincia sul tavolo regionale, non più come richieste periferiche, ma come priorità strutturali dell'agenda di governo. tl@

Il post social:

  • Debora Ciliento
