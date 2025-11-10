Regionali 2025, settimana ricca di incontri al comitato di Debora Ciliento

Debora Ciliento
Sarà una settimana ricca di incontri e confronto nel comitato di Debora Ciliento a Trani (via Mario Pagano n.244), candidata al consiglio regionale con il Partito Democratico. Si comincia l'11 novembre con "La città che cambia. Dai cantieri al futuro. Regione e Comune insieme per il territorio". Ne parleranno i candidati al consiglio regionale Debora Ciliento e Domenico De Santis e l'assessore ai lavori pubblici del comune di Trani Fabrizio Ferrante. Durante l'incontro si farà il punto sui cantieri avviati dall'amministrazione comunale, sul cronoprogramma e sul ruolo della Regione Puglia. L'appuntamento è alle ore 19.

"Generazioni a confronto" è il titolo dell'incontro che si terrà il 13 novembre alle 19. I Giovani Democratici organizzano un dialogo con i candidati: Debora Ciliento, Domenico De Santis, Giuseppe Paolillo, Gianni Vurchio e Antonella Cusmai.

Il 14 novembre, infine, alle 18.30 si parlerà di "Donne e Politica". Dialogheranno insieme all'assessore regionale Ciliento, Serena Triggiani (assessore regionale alle politiche di genere), Giovanna Bruno (sindaco di Andria), Antonella Cusmai (dirigente del Partito Democratico). Nell'occasione sarà importante ascoltare la testimonianza delle donne rappresentanti istituzionali della provincia di Barletta Andria Trani.
