Debora Ciliento. Foto Tonino Lacalamita
Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone"

De Santis: "Mi candido nella BAT per cambiare il corso del territorio". Boccia: "In Puglia arginiamo la destra che fa pagare i più deboli"

Trani - sabato 18 ottobre 2025 6.48
Il Partito Democratico ha serrato i ranghi ieri, 17 ottobre, a Trani, nell'incontro pubblico promosso dall'Assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, per discutere delle prospettive di sviluppo della Puglia. Al suo fianco, i vertici nazionali e regionali del partito: il capogruppo al Senato Francesco Boccia, il segretario regionale Domenico De Santis e il commissario provinciale Dario Parrini. Un incontro che ha visto la presenza dei sindaci Amedeo Bottaro (Trani) e Michele Lamacchia (San Ferdinando di Puglia), impreziosito dall'intervento a sorpresa del candidato Presidente del centrosinistra, Antonio Decaro.

Debora Ciliento: "Politica come servizio, la sanità prima di tutto"
È stata Debora Ciliento, candidata al Consiglio Regionale alle prossime elezioni di novembre, a fare gli onori di casa, ribadendo la sua visione della politica e lanciando lo slogan "Insieme strade aperte al futuro". "Il mio punto di riferimento resta il bisogno delle persone. La politica è servizio, la più alta forma di carità", ha esordito l'Assessora. "Abbiamo il dovere di guidare questo processo con Antonio Decaro, segnando nuovi percorsi per un futuro sostenibile". Contro il crescente astensionismo, la ricetta di Ciliento è chiara: "L'ascolto. La capacità di provare a dare risposte è il dovere che abbiamo. Dobbiamo recuperare il senso del far parte di una comunità". Tra le priorità programmatiche, l'Assessora non ha dubbi: "La sanità è l'aspetto prioritario, in una società che va sempre più verso l'invecchiamento. Dobbiamo dare attenzione non solo all'offerta sanitaria, ma anche a quella integrativa, sociosanitaria, che è fondamentale". Accanto a questo, il welfare e la sostenibilità ambientale: "Come Assessorato ai Trasporti abbiamo lavorato molto sulla sostenibilità, con i progetti sperimentali a idrogeno e il rinnovo dei mezzi, e tanto c'è ancora da fare".

Francesco Boccia: "In Puglia difendiamo la sanità pubblica dall'attacco di Meloni"
Durissimo l'intervento del senatore Francesco Boccia, che ha tracciato una netta contrapposizione tra l'azione regionale e quella del governo nazionale. "Mentre Debora Ciliento e Michele Emiliano presentano il trasporto gratis per i giovani, Giorgia Meloni privatizza il trasporto pubblico, la scuola e i principali servizi sanitari", ha tuonato Boccia. L'attacco si è concentrato sulla legge di bilancio 2026: "Hanno buttato giù la maschera. Tengono i conti in ordine e fanno pagare il costo ai più deboli: a chi è in lista d'attesa nella sanità, a chi non si può permettere scuole per ricchi. Questa è la destra al governo, la stessa di Trump e Orban". Boccia ha poi spronato la platea a non dare nulla per scontato: "Antonio Decaro è un candidato eccellente, ma le campagne si vincono il giorno dopo, non il giorno prima. Dobbiamo portare i migliori in Consiglio Regionale, perché più forti siamo in Puglia, più possiamo capovolgere quello che sta accadendo a Roma".

Domenico De Santis: "Il centrodestra è impreparato. Mi candido nella BAT"
A chiudere è stato il segretario regionale Domenico De Santis, che ha criticato aspramente gli avversari: "Il centrodestra le sta sbagliando tutte. Hanno deciso il candidato dopo liti interne e la prima uscita è stata definire il Salento come Gaza, danneggiando il turismo. Sono impreparati". De Santis ha poi ufficializzato il suo impegno diretto sul territorio: "Questa sarà una campagna di rinnovamento della classe dirigente. Per questa ragione io sono candidato qui nella Bat. Dobbiamo cambiare il corso di questo territorio e farlo diventare la prima provincia pugliese, perché finora non è stata in linea con la forte crescita economica che ha avuto la Puglia".
