Candidato Sindaco a Trani, la smentita di Debora Ciliento: «Nessun incontro per fare nomi»

In merito alle recenti indiscrezioni giornalistiche che la indicano come partecipante a "vertici blindati" per la scelta del futuro candidato sindaco di Trani, interviene direttamente. La Consigliera regionale del Partito Democratico, nonché attuale Assessore all'Ambiente, ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sulla propria posizione e smentire i rumors che vedrebbero nel dott.il profilo già blindato dai vertici del PD.L'Assessore Ciliento è stata categorica nel negare la partecipazione a incontri ristretti volti a imporre nomi dall'alto:«In questi giorni ho letto sulla stampa di aver preso parte ad incontri per individuare il candidato Sindaco del centrosinistra a Trani. È doveroso da parte mia smentire quanto riportato, in quanto non c'è stato nessun incontro con le persone citate nell'articolo».Nonostante la smentita sulla "riunione dei big", Ciliento non ha mancato di ribadire il proprio sostegno al percorso unitario del centrosinistra tranese, rimettendo la palla al centro della discussione collegiale:«Colgo l'occasione per esprimere la mia ampia fiducia nel tavolo politico del centrosinistra affinché possa individuare la proposta politica degna della Città di Trani, della sua storia e del suo ruolo di capoluogo di provincia».La nota arriva dopo giorni di frenetiche voci politiche che indicavano Muciaccia (già Presidente dell'Ordine dei Commercialisti) come il nome frutto di una sintesi tra la stessa Ciliento, il senatore Boccia, l'avvocato Ventura e il sindaco Bottaro. Con questo intervento, l'esponente dem raffredda le speculazioni, richiamando la coalizione alla responsabilità del confronto aperto, lontano da presunte stanze chiuse.Dopo questa smentita, la situazione si fa paradossalmente più tesa. Il nome di Muciaccia resta sul tavolo, perché la smentita riguarda l'incontro, non il gradimento sulla persona e potrebbe servire a Debora Ciliento per riprendere un suo possibile spazio di manovra. Se qualcuno ha fatto trapelare il nome per "forzare la mano" agli altri, la smentita è la risposta per dire al tavolo del centro sinistra : "Non correte troppo", far uscire il nome dicosì presto, e con il marchio di "scelta dei big", rischia di bruciarlo immediatamente. La nota dipotrebbe essere finalizzata a toglieredal mirino delle critiche, questa l'ipotesi, riportandolo nel limbo dei "papabili" e non dei "già scelti", proteggendolo quindi dal fuoco amico degli avversari interni.