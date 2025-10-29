Debora Ciliento
Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto"

L'intervento dell'assessore regionale ai trasporti sul contenuto dei manifesti

Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 9.16 Sponsorizzato
"Non è questo il giusto modo di fare politica". L'assessore regionale ai trasporti Debora Ciliento stigmatizza il contenuto dei manifesti scritti contro il segretario regionale del PD, Domenico De Santis, candidato nella provincia Bat.

"Il messaggio anonimo su manifesti non autorizzati e quindi illegali denota quello che non è la vera politica che, invece, è fatta di confronto democratico e di linguaggio civile. Il Partito Democratico continuerà a lavorare per il bene di tutta la Puglia. Il Pd provinciale ha scelto le persone che in tutti questi anni hanno lavorato per il bene del partito e della comunità. Stigmatizzo quanto accaduto e mi unisco allo sdegno espresso da Dario Parrini, Commissario del Partito Democratico della BAT, e ai segretari dei circoli del partito" conclude Debora Ciliento.
