Trani premia il PD, Giannetti: «Pronti alla sfida elettore del 2026 con coraggio e determinazione»

«Le elezioni regionali pugliesi - scrive l'Avv. Antonio Giannetti, Segretario cittadino del Partito Democratico di Trani - consegnano al centrosinistra una vittoria straordinaria e schiacciante con Antonio Decaro che supera il 63% dei consensi e trascina con sé un risultato importantissimo per tutta la BAT.La nostra provincia elegge tre consiglieri regionali e, qui a Trani, il Partito Democratico mette a segno un successo che parla da solo: la riconferma di Debora Ciliento, che con le sue 2.946 preferenze a Trani e con i suoi 8417 voti nella BAT dimostra, ancora una volta, il lavoro svolto nella nostra provincia derivante dal suo impegno costante e dalla dedizione nel mandato. Siamo certi che la sua esperienza e la sua passione saranno un valore aggiunto per l'intera Regione.Un risultato che non solo ci riempie d'orgoglio, ma che conferma un dato inequivocabile: con il 22,45%, il PD di Trani è primo tra le tre città co-capoluogo della provincia ed oltre la media provinciale,È il segno concreto del lavoro serio, continuo, condiviso del nostro Circolo cittadino e dei dirigenti locali. Un lavoro che dà frutti perché nasce dall'impegno quotidiano, dalla presenza costante sul territorio, dall'ascolto e dalla credibilità delle nostre proposte.La stagione di rinnovamento avviata dal PD regionale mostra tutta la sua forza anche con l'elezione del Segretario Regionale Domenico De Santis, insieme a Giovanni Vurchio di Andria.È una spinta ulteriore, un segnale che il Partito Democratico sa rinnovarsi, crescere e convincere.Il PD di Trani – compatto, determinato, entusiasta – rivolge le più vive congratulazioni a tutte e tutti gli eletti e un grande ringraziamento agli iscritti al PD, agli attivisti, ai simpatizzanti e a tutti coloro che con il loro voto hanno manifestato il riconoscimento tangibile verso il nostro partito. Ma soprattutto il nostro ringraziamento va anche ai non eletti della nostra lista regionale, Antonella Cusmai e Pino Paolillo che con il loro sforzo e il loro grande risultato, hanno contribuito a dare slancio all'intera campagna elettorale del PD nella BAT.La nostra comunità politica ha dimostrato ancora una volta di essere solida, generosa, capace di mobilitarsi con passione e maturità.Da oggi, a Trani, si riparte.Con la coalizione di centrosinistra, con un rinnovato slancio e con l'ambizione che merita la nostra città, ci prepariamo alla sfida del 2026, quando Trani sarà chiamata a scegliere il proprio futuro con le elezioni comunali.E noi saremo pronti, ancora una volta, a fare la nostra parte con coraggio, responsabilità e entusiasmo».