Antonio Decaro oggi sarà presidente della Puglia: "Mi sono dedicato alla famiglia in questi giorni"

Alle ore 15.00 di oggi 7 gennaio, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia. Dopo la cerimonia negli uffici della corte d'appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano. "In questi giorni - confessa Decaro - ho scelto di dedicare un po' di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità. Da oggi la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura.alla tornata elettorale di novembre scorso, fu eletto presidente con il 63,97% dei voti e sconfiggendo il candidato di centro-destra, nonché imprenditore ed ex candidato sindaco nel 2004, Luigi Lobuono (35,13%), fu un voto plebiscitario che ha caricato di ulteriori responsabilità il neo Governatore della Puglia.I risultati a Trani della coalizione di centro sinistra furono in linea con le percentuali regionali: 12.290 i voti con una percentuale del 62,17, la Lista Decaro Presidente invece si assestò su 1.728 voti ed una percentuale del. 9,48 (terza forza della coalizione). "Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto - ha dichiarato Decaro - So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo. Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano"." Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra - ha concluso - Il 5 settembre scorso, quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia. Qualcuno mi ha chiesto: 'Chi te lo ha fatto fare?' . La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia".