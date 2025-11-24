Scagliarini Comitato Ferri
Scagliarini Comitato Ferri
Politica

Regionali 2025, sentimenti positivi in casa FDI a Trani

Scagliarini, coordinatore cittadino FDI: «Il sentimento è buono, ma mancano ancora molti dati»

Trani - lunedì 24 novembre 2025 18.22
Tante emozioni, tanti sentimenti, tutti alternati e diversi presso il comitato elettorale di Andrea Ferri, consigliere Comunale tranese candidato al consiglio regionale pugliese.

Ferri, ormai noto esponente FDI di Trani, oltre alla lotta politica con la sinistra, decisamente vincente in questa tornata, sta affrontando anche il "derby" di partito con Tonia Spina, altra candidata Bat per FDI in queste elezioni regionali.

"Siamo fiduciosi - ci dice Michele Scagliarini, coordinatore cittadino del partito alle ore 18.03 - mancano ancora tanti dati, ma il sentimento è buono". Poi aggiunge: "La poca affluenza è dato preoccupante, dobbiamo dare noi politici per primi risposte ai cittadini, la sinistra non ci è riuscita, speriamo ci si accorga della necessità di un cambiamento".

  • Elezioni Regionali 2025
