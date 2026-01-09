Andrea Ferri - Debora Ciliento
Ufficiale: Trani fa il bis a Bari. Ciliento (PD) e Ferri (FdI) proclamati Consiglieri Regionali

La città conquista una doppia rappresentanza: una voce in maggioranza e una all'opposizione per portare le istanze del territorio sul tavolo della Regione Puglia

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 14.44
Ora c'è anche il sigillo dell'ufficialità: Trani avrà due suoi rappresentanti tra i banchi del Consiglio Regionale della Puglia. La conferma definitiva dell'elezione, nella circoscrizione della Bat, arriva per Debora Ciliento, eletta nelle file del Partito Democratico, e per Andrea Ferri, eletto tra le file di Fratelli d'Italia.

Una rappresentanza "bipartisan" Si tratta di un risultato politico di grande rilievo per la città, che riesce a garantire una presenza istituzionale solida e trasversale nell'assemblea legislativa pugliese. Da una parte la conferma e l'esperienza di Debora Ciliento, che continuerà il suo lavoro all'interno della maggioranza di centrosinistra; dall'altra la novità rappresentata da Andrea Ferri, che siederà tra i banchi dell'opposizione portando la voce del partito di Giorgia Meloni.
Questa configurazione "bipartisan" rappresenta, sulla carta, un vantaggio strategico per Trani: la città avrà infatti interlocutori diretti sia nelle dinamiche di governo regionale che in quelle di controllo e proposta dell'opposizione, garantendo che le problematiche locali – dalla sanità ai trasporti, passando per l'agricoltura e il turismo – possano trovare ascolto a 360 gradi.

La sfida per il territorio L'elezione di Ciliento e Ferri non è solo un traguardo personale o di partito, ma carica i due neo-consiglieri di una responsabilità precisa nei confronti della comunità tranese e della provincia BAT. I cittadini, che hanno espresso la loro preferenza nelle urne, attendono ora che il mandato elettorale si traduca in azioni concrete.

Con la proclamazione ufficiale, si chiude la fase della campagna elettorale e dello spoglio e si apre quella del lavoro istituzionale. A Debora Ciliento e Andrea Ferri va l'augurio di buon lavoro, nella speranza che, pur nelle legittime differenze di vedute politiche, sappiano trovare convergenze quando in gioco ci sarà il bene e lo sviluppo della città di Trani.tl@
