Debora Ciliento ed Andrea Ferri
Storico: Trani elegge per la prima volta due consiglieri regionali

Saranno Debora Ciliento del Partito Democrarico ed Andrea Ferri di Fratelli d'Italia

Trani - martedì 25 novembre 2025 8.50
Debora Ciliento (PD) ed Andrea Ferri (FDI) sono stati eletti in seno al Consiglio Regionale della Puglia , è un dato storico: è la prima volta che accade. La conferma è arrivata nella notte e se per la elezione della Ciliento l'elezione è già storica di per sè, prima volta in assoluto che una tranese viene eletta per due volte consecutive alla Regione e la prima volta che Trani è rappresentata per tre legislature consecutive in seno al Consiglio Regionale, questa volta l'esito ha davvero il sapore della storia. Ieri sera Debora Ciliento ha festeggiato l'elezione presso il suo comitato e stamani ha ringraziato i suoi elettori: "8417 voti grazie a tutti voi per la fiducia che mi avete dato. Un forte abbraccio", per Andrea Ferri (con 4.549 voti è il più suffragato a Trani) l'elezione è stata una vera sorpresa avvenuta grazie ai cosidetti "resti" che sono stati assegnati alla circoscrizione della BAT e gli hanno consentito di poter rappresentare la provincia a Via Gentile.

Per la prima volta quindi nella sua storia, la città di Trani può contare su due rappresentanti in Consiglio Regionale, un risultato politico senza precedenti per la città, che testimonia un rinnovato protagonismo istituzionale in seno alla Regione Puglia. L'elezione di entrambi rappresenta un segnale forte di maturazione del tessuto politico tranese, capace di esprimere due figure autorevoli e radicate in aree politiche opposte. Ciliento, già consigliera comunale e da anni attiva nell'ambito delle politiche sociali e di genere, porta con sé l'esperienza di una militanza coerente e l'appoggio consolidato del centrosinistra territoriale. Ferri, invece, è emerso come figura centrale del centrodestra locale, incarnando le istanze di un elettorato conservatore in crescita e intercettando il consenso legato alla leadership nazionale di Giorgia Meloni.

La presenza simultanea di due consiglieri regionali rappresenta un'opportunità concreta per Trani, che potrà contare su un doppio canale istituzionale per far valere le proprie esigenze all'interno dell'assemblea legislativa regionale. Sarà interessante osservare nei prossimi mesi come Ciliento e Ferri interpreteranno il proprio ruolo: se in contrapposizione politica o in una dialettica costruttiva nell'interesse comune. Ciò che è certo è che Trani entra in una nuova fase della sua rappresentanza politica, con la possibilità di incidere in maniera più determinante nelle dinamiche decisionali regionali.
